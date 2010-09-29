مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به همت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در جنوب شرق آسیا و نیز کانون علمی فرهنگی ایثار- مالزی برگزار شد، آیت الله تسخیری جنگ تحمیلی ایران را به جنگ بدر تشبیه کرد و آن را زمینه ساز تربیت مردمی مجاهد، ایثارگر دانست.



وی با اشاره به آیاتی از سوره انفال با وجود ضعف بخش اداری و ارتش در سالهای اول جنگ، توکل و حسن ظن به خدا را عامل اصلی پیروزی جمهوری اسلامی دانست.





در این مراسم همسر و فرزند یکی از شهدا سروده ای را خواندند و یکی از دانشجویان جانباز نیز شعری را دکلمه کرد.



دبیر شورای کانون علمی فرهنگی ایثار- مالزی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از تأسیس این کانون را پاسداشت مقام شهادت و ایثارگری و تقویت روحیه خانواده های شاهد و ایثارگر در مالزی دانست.



حمید رضا بابایی افزود: این کانون اجرای 30 برنامه ورزشی، فرهنگی و آموزشی مخصوص خانواده های شاهد و ایثارگر و عموم مردم را در دستور کار امسال خود قرار داده است.





دبیر شورای کانون گفت: مراجعین می توانند روزهای سه شنبه به دفتر رایزنی علمی مراجعه کنند.



در پایان این مراسم به برندگان مسابقه دفاع مقدس که توسط این کانون برگزار شده بود، جوایزی اهدا شد.

دکتر محمد مهدی زاهدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی و حجت الاسلام محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم حضور داشتند.