۷ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۵۰

تیراندازی بین المللی تهران/

7 مدال حاصل تلاش تیراندازان ایران در روز نخست

نخستین روز از رقابت های بین المللی تیراندازی آزاد تهران با کسب 7 مدال طلا، نقره و برنز برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابت های بین المللی تیراندازی آزاد تهران از صبح امروز چهارشنبه با حضور 189 تیرانداز ایرانی و 70 تیراندازی خارجی از کشورهای قطر، کویت، امارات، آذربایجان و ایتالیا در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی و میدان پروازی المپیک ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که طی آن نمایندگان کشورمان صاحب 7 نشان طلا، نقره و برنز شدند.

در ماده تفنگ بادی مردان صابر پرستی و حسین باقری از تیم ایران الف به مدال های طلا و نقره رسیدند. مهدی جعفری پویا از تیم ایران ب نشان برنز را از آن خود کرد.

در ماده تراپ دوبل مردان بعد از رقابت 18 ورزشکار در دور مقدماتی شش تیرانداز کویتی و قطری راهی مرحله فینال شدند. مشقی المتیری از کویت با 49 امتیاز، سعد المتیری از کویت با 48 امتیاز و حامد المری از قطر با 47 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند. در این بخش 8 تیرانداز ایرانی به رقابت پرداختند اما هیچکدام از نمایندگان کشورمان به مرحله فینال نرسیدند.

در تراپ بانوان تیرانداز شهد الهوال از کویت با 89 امتیاز و امنا عبدالله از قطر با 82 امتیاز به ترتیب در مکان های اول و دوم ایستادند. معصومه عامری از ایران با 77 امتیاز مدال برنز را بر گردن آویخت.

در تپانچه 25 بانوان نیز ایراندا آشومووا از آذربایجان ، زینت رمضانی و فاطمه حسینی از تیم ب ایران به ترتیب مدال های طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.

در بخش تیمی این ماده تیم الف کشورمان با ترکیب فاطمه حسینی، الهام هریجانی و شیدا دبیر دومین نشان طلا را از آن کشورمان کردند. تیم قطر در این ماده نایب قهرمان شد.

نخستین روز از رقابت های بین المللی تیراندازی آزاد تهران با حضور 5 کشور از صبح امروز آغاز شد. این دوره از مسابقات تا 11 مهر در مجموعه ورزشی تهران پیگیری می شود.

