7 مدال حاصل تلاش تیراندازان ایران در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابت های بین المللی تیراندازی آزاد تهران از صبح امروز چهارشنبه با حضور 189 تیرانداز ایرانی و 70 تیراندازی خارجی از کشورهای قطر، کویت، امارات، آذربایجان و ایتالیا در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی و میدان پروازی المپیک ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که طی آن نمایندگان کشورمان صاحب 7 نشان طلا، نقره و برنز شدند.

در ماده تفنگ بادی مردان صابر پرستی و حسین باقری از تیم ایران الف به مدال های طلا و نقره رسیدند. مهدی جعفری پویا از تیم ایران ب نشان برنز را از آن خود کرد.

در ماده تراپ دوبل مردان بعد از رقابت 18 ورزشکار در دور مقدماتی شش تیرانداز کویتی و قطری راهی مرحله فینال شدند. مشقی المتیری از کویت با 49 امتیاز، سعد المتیری از کویت با 48 امتیاز و حامد المری از قطر با 47 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند. در این بخش 8 تیرانداز ایرانی به رقابت پرداختند اما هیچکدام از نمایندگان کشورمان به مرحله فینال نرسیدند.

در تراپ بانوان تیرانداز شهد الهوال از کویت با 89 امتیاز و امنا عبدالله از قطر با 82 امتیاز به ترتیب در مکان های اول و دوم ایستادند. معصومه عامری از ایران با 77 امتیاز مدال برنز را بر گردن آویخت.

در تپانچه 25 بانوان نیز ایراندا آشومووا از آذربایجان ، زینت رمضانی و فاطمه حسینی از تیم ب ایران به ترتیب مدال های طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.

در بخش تیمی این ماده تیم الف کشورمان با ترکیب فاطمه حسینی، الهام هریجانی و شیدا دبیر دومین نشان طلا را از آن کشورمان کردند. تیم قطر در این ماده نایب قهرمان شد.

این دوره از مسابقات تا 11 مهر در مجموعه ورزشی تهران پیگیری می شود.