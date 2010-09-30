صنعت گردشگری اصفهان نیازمند توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه چهارشنبه در مراسم بهرهبرداری از هتل ونوس در اصفهان افزود: ظرفیت گردشگری در سطح استان اصفهان بسیار بالاست چرا که این استان از تاریخ و تمدن بسیار بالایی برخودار است.
وی با اشاره به جذابیتهای گردشگری در سطح استان ادامه داد: تا کنون آنگونه که باید از این جذابیتهای گردشگری استفاده نشده، چنانچه تنها دهکده زاینده رود محلی است که از آن برای جذب گردشگر استفاده شده میکنیم.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان ادامه داد: این در حالیست که اصفهان دارای محیطهای فراوانی است که دارای ویژگیهای اینگونه است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای گردشگری در اصفهان که یکی از آنها ساخت هتل است، افزود: امروزه همه به این ضرورت رسیدهاند که باید صنعت گردشگری را در سطح استان اصفهان گسترش داد.
اسماعیلی ادامه داد: با ایجاد مناطق گردشگری در سطح استان میتوان در جذب گردشگران خارجی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات موثری را انجام داد.
معان سیاسی استانداری اصفهان در ادامه بازگشت به آداب و سنتها را از دیگر مسائلی دانست که در جذب گردشگران خارجی نقش مهمی را ایفا میکند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اصفهان میتواند با رفع کردن مشکلات این عرصه در جذب گردشگر رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص و در کشور پیشتاز باشد و در رسیدن به اهداف سند 20 ساله کشور گامهای موثری را بردارد.
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