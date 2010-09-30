همکاری منطقه ای برای رفع مشکلات محیط زیست ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در دیدار وزیران محیط زیست ترکیه، عراق و سوریه با بیان اینکه زندگی ملتها نهتنها در اقتصاد و سیاست، بلکه در عرصه محیط زیست به هم پیوند خورده است، گفت: هر موضوعی که در زمینه محیط زیست در جهان اتفاق میافتد، همه عالم را تحت تأثیر قرار میدهد، بنابراین باید در این زمینه مدیریت مشترک شکل بگیرد زیرا بدون این همکاریهای گسترده و مشترک امکان بهبود شرایط و رفع مشکلات محیط زیست وجود ندارد.
رئیس جمهور با اشاره به شکلگیری همکاریهای مناسب در زمینه جلوگیری از فرسایش خاک، جنگل و آلودگی آب و هوا ،اظهار داشت: مطمئناً در آیندهای نزدیک بسیاری از کشورها به این همکاریها خواهند پیوست و به واسطه اقدامات عملی و گسترده برای حل مشکلات محیط زیست شاهد آثار و برکات فراوانی برای ملتهای منطقه خواهیم بود.
دکتر احمدینژاد با تأکید بر اینکه ملتهای منطقه از گذشتههای دور تاکنون در صلح و دوستی زندگی کردهاند، خاطرنشان کرد: امروز سرنوشت و آینده کشورهای منطقه به نحو عمیق و گستردهای به هم پیوند خورده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بخش عمدهای از مشکلات محیط زیستی ناشی از اقدامات نظام سرمایهداری و دنیای سلطه است، تصریح کرد: نظام سلطه بیمهابا در عرصه محیط زیست دست به تخریب و ایجاد آلودگی میزند و در این زمینه احساس مسئولیتی هم نمیکند.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به انتقال مشکلات نظام سلطه به کشورهای منطقه گفت: آنها در عرصه سیاسی 60 سال در منطقه مشکل ایجاد کردند و در موضوع اقتصادی نیز همیشه مشکلات خود را به کشورهای منطقه منتقل کردهاند.
وزیر محیط زیست عراق در این دیدار با اشاره به اقدامات مناسب ایران در زمینه محیط زیست ،خاطرنشان کرد: با اراده قوی کشورهای منطقه میتوان از پدیده گرد و غبار رهایی یافته و دست در دست هم مشکلات خود را در زمینه محیط زیست حل کرد.
وزیر محیط زیست سوریه نیز با اشاره به برنامههای پیش روی کشورهای منطقه برای همکاریهای چندجانبه در زمینه محیط زیست ،اظهار داشت: امیدوارم با آموزش های متقابل و استفاده ازتجربیات یکدیگر همکارهای گسترده ای را در موضوع محیط زیست شکل دهیم.
وزیر محیط زیست ترکیه نیز گفت: ترکیه در زمینه تولید نهال و مبارزه با فرسایش خاک و همچنین کاشت درختهای جنگلی تجربیات خوبی دارد که میتواند آن را در اختیار کشورهای همسایه قرار دهد.
رئیسجمهور گفت : کشورهای منطقه باید در کنار یکدیگر همکاریهای گستردهای را در همه زمینهها به ویژه در عرصه محیط زیستی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در دیدار وزیران محیط زیست ترکیه، عراق و سوریه با بیان اینکه زندگی ملتها نهتنها در اقتصاد و سیاست، بلکه در عرصه محیط زیست به هم پیوند خورده است، گفت: هر موضوعی که در زمینه محیط زیست در جهان اتفاق میافتد، همه عالم را تحت تأثیر قرار میدهد، بنابراین باید در این زمینه مدیریت مشترک شکل بگیرد زیرا بدون این همکاریهای گسترده و مشترک امکان بهبود شرایط و رفع مشکلات محیط زیست وجود ندارد.
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