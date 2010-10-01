رابطه تهران با مسکو باید تاکتیکی باشد/ از روسیه جریمه بگیریم

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به مواضع اخیر روسیه در قبال ایران و تاکید بر عدم تحویل موشک های اس 300 به ایران اظهارداشت: از آنجا که ایران و روسیه پس از جنگ عراق علیه ایران مبادلات گسترده تسلیحاتی با هم داشتند بهترین راهکار این است که قرارداد ایران با روسیه درباره موشک های اس 300 احیاء شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد روسها در قالب شرایط بین المللی این قرارداد را اجرا نکنند ایران باید جریمه مربوطه را پیگیری کند .

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: روسها همواره در ارتباط با ایران به دنبال منافع خود بوده اند بنابراین آنها نه با ما هستند نه علیه ما.

وی در ادامه گفت: رابطه روسیه با ایران براساس نوع رابطه این کشور با آمریکا تعریف می شود و دچار نوسان می گردد هرگاه که روسیه با آمریکا درگیرجنگ سرد می شود مانور بر ایران را بیشتر می کند اما وقتی این دو کشور با هم به یک تبانی می رسند کشوری که در این میان محل تبانی قرار می گیرد، ایران است.

فلاحت پیشه خاطرنشان کرد: البته روسها همانگونه که تا کنون نتوانستند یک رابطه راهبردی با ایران شکل دهند با آمریکا هم نخواهند توانست یک رابطه راهبردی داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رابطه روسها با کشورها سیاسی است و براساس منافع خود و مقتضیات زمانی نوع این رابطه را تغییر می دهند و در این میان جمهوری اسلامی ایران باید به گونه ای عمل کند که در این فضای سیاسی، نوعی رابطه آرمانی را بر روابط دو کشور حاکم نکند بلکه این رابطه تاکتیکی و سیاسی باشد.