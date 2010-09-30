اصل در اسلام بر تعدد زوجات نیست / لایحه حمایت از خانواده تخصصی بررسی شود

معصومه امین زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر ادامه داد: ازدواج مجدد حلال است اما حلال بودن آن منوط به اضطرار است اما تشخیص اینکه آیا مرد یا جامعه در مقام اضطرار هست یا نیست را زن یا مرد می تواند تشخیص دهد؟ قانونگذار اجازه ازدواج مجدد دائم را برای زوج منوط به تحقق یکی از موارد ماده 23 این لایحه می داند یعنی مصداقهای مقام اضطرار مشخص شده است که خارج از این چارچوب ازدواجی اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده بازنویسی قوانین قبلی نیست. در این لایحه که به صورت منسجم به دنبال رفع مشکلات موجود در قوعد حقوق خانواده و رفع ابهام و تعارض در قوانین کنونی است می تواند پاسخگوی نیارهای فعلی جامعه باشد.

عضو کمیته آموزش شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: برخی از حساسیتهای فعلی را در مورد لایحه حمایت از خانواده غوغاسالاری رسانه ای می بینم اگر متن لایحه آنگونه که هست قرائت شود خواهیم دید که منشاء این حساسیت نگاهی جنسیتی و فمینیستی است که بدون در نظر گرفتن نکات مثبت لایحه به دنبال حاشیه سازی برای مجلس است. کند کردن روند تصویب لایحه و سیاهنمایی آن می تواند جامعه زنان را از نکات مثبت مندرج در آن محروم کند.

وی افزود: موظف دانستن قوه قضائیه به تشکیل شعب دادگاه خانواده در تمامی حوزه های قضایی به تعداد کافی، اجازه اقامه دعوا در محل زندگی زوجه چنانچه موضوع دعوی مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد، رسیدگی دادخواستها بدون رعایت سایر تشریفات آئین دادرسی مدنی برای جلوگیری از اطاله روند دادرسی، موظف کردن قوه قضائیه به تشکیل مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق از نکات مثبت این لایحه است اما به دلیل جنجالهای سیاسی دیده نمی شود.

امین زاده در مورد ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفت: اصل در اسلام بر تعدد زوجات نیست و حتی نص صریح آیات قرآن که با تعیین عدد برای عقد دائم آمده به دنبال محدود کردن چند همسری بی ضابطه و بی نهایت در جامعه آن زمان است که با بیان شرط عدالت و قید "فواحده"، "ماطاب" آن را کنترل و محدود به ضرورتهای اجتماعی کرده است. متاسفانه ما در تبیین این آیه دچار سهل انگاری شده ایم. آیه با کلمه "و ان خفتم ان لاتعدلوا" یعنی اگر می ترسید عدالت نداشته باشید آغاز می شود.

وی ادامه داد: یعنی حتی اگر ترس از عامل نبودن در شما هست به یک همسر بسنده کنید که این کار برای جلوگیری شما از آلودگی، انحراف و ظلم نزدیکتر است و آیا از مردان کسی هست که ترس از عادل نبودن در او وجود نداشته باشد.

عضو کمیته آموزش شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد: انتظار داریم با نگاهی تخصصی وعلمی مفاد این لایحه را دنبال کنند چرا که ایجاد حساسیتهای کاذب و عدم تبیین محتوایی این لایحه نه تنها به تضییع حقوق زنان می انجامد بلکه مولفان لایحه را در برابر نقد منصفانه و علمی در موضع تدافعی و مقاومت قرار می دهد.