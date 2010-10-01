نیمه گمشده زمین در قلمرو قابل سکونت فضا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان موفق به کشف سیاره ای شبه زمینی با ابعادی برابر ابعاد زمین در منطقه ای قابل سکونت از فضا شده اند که احتمال وجود آب مایع در آن وجود داشته و می توان به عنوان جهانی قابل سکونت بر روی آن مطالعه کرد.

گروهی از شکارچیان سیاره ای در دانشگاه کالیفرنیا، این جهان ناشناخته را در مدار جرم کوتوله سرخی به نام گیلیس 581 در فاصله 20 سال نوری از زمین یافته اند. سیاره در منطقه امن یا قابل سکونت فضای موجود در اطراف ستاره ای قرار گرفته که حرارت آن برای شکل گیری آب مایع نه چندان داغ و نه چندان سرد است.

به گفته استیون ووت یکی از اخترشناسان تیم یابنده، این یافته گزینه ای بسیار قابل قبول و قابل توجه از سیاره های قابل سکونت به شمار می رود و سرعت بالای دانشمندان در ردیابی و مشاهده آن در نزدیکی زمین نشان می دهد سیاره های اینچنینی در اطراف زمین فراوانند.

این یافته ها تایید می کنند سیاره جدید در میان سیاره های شبه زمینی که تا به حال در میان سامانه های ستاره ای دیگر کشف شده بیشترین شباهت را به زمین داشته و در میان گزینه های موجود برترین گزینه در میان مناطق قابل سکونت به شمار می رود.

تا کنون بیش از 400 سیاره فراخورشیدی توسط اخترشناسان کشف شده است که بیشتر آنها توده های عظیم گازی مشابه مشتری هستند که همانطور که می دانید برای شکل گیری حیات بستری مناسب به حساب نمی آیند.

اخترشناسان برای مطالعه بر روی حرکات گیلیس 581 در بیشترین جزئیات ممکن از تلسکوپ کک در هاوایی استفاده کردند و با استفاده از اطلاعات فروسرخ به دست آمده از رصدهای این تلسکوپ توانستند حضور تعدادی سیاره در مدار این جرم کیهانی را مشاهده کنند.

یکی از این سیاره ها گیلیس 581g نام داشته و جرم آن سه یا چهار برابر زمین بوده مدار کامل ستاره اش را 34 روزه طی می کند. اخترشناسان بر این باورند این سیاره سنگی به اندازه ای نیروی گرانش دارد که زمینه شکل گیری اتمسفر در آن وجود داشته باشد.

گیلیس 581g برخلاف دیگر سیاره های کشف شده در منطقه ای از فضا قرار گرفته که امکان شکل گیری حیات در آن وجود دارد. یک سوی این سیاره مانند ماه زمین که همیشه یک سوی آن رو به زمین دارد، رو به سوی ستاره خود دارد، این به آن معنی است که سوی دیگر سیاره همیشه در تاریکی است و از این رو قابل سکونت ترین منطقه در این سیاره مرز میان تاریکی و روشنایی آن خواهد بود.

بر اساس گزارش گاردین، میانگین حرارت بر روی سیاره جدید در حدود منفی 31 تا منفی 12 درجه سلسیوس تخمین زده شده است اما حرارت سطح آن می تواند در بخشهای تاریک به حد انجماد و در بخشهای روشن به شدت داغ باشد.