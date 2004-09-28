درصدد تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه هاي معتبر جهان هستيم

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر جاسبي در نشست مشترك روساي دانشگاه آزاد با روساي دانشگاه استراليا گفت: استراليا به عنوان سومين كشور انگليسي زبان جهان با سوابق درخشان علمي، فرهنگي و تاريخي پيشرفت هاي چشمگيري در عرصه فناوري، صنعت و توسعه آموزش عالي در سالهاي اخير داشته است و كسب جوايز نوبل در علوم نوين در زمينه هاي پزشكي شيمي، فيزيك و روانشناسي توسط محقق و دانشمندان استراليا بيانگر افتخارات علمي استراليا است.

رييس دانشگاه ازاد اسلامي گفت : با توجه به سوابق فرهنگي و تاريخي جمهوري اسلامي ايران و استراليا كه از ريشه هاي عميق و تمدني غني برخوردارند بايد از اين فرصت ها استفاده بهينه كرد و سطح روابط علمي، فرهنگي و مناسبات پژوهشي و تحقيقاتي تهران - كانبرا بيش از پيش توسعه يابد.

دكتر جاسبي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي 230 واحد تمركز آموزشي و بيش از يك ميليون دانشجو بزرگ ترين دانشگاه منطقه و حتي بزرگترين دانشگاه حضوري جهان است و براي توسعه آموزشي در عرصه بين الملل تاكنون چهار شعبه در دوبي، كويت، بيروت و لندن هم راه اندازي كرده است.

رياست شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام افزود: دانشگاه آزاد اسلامي از حضور دانشجويان فارغ التحصيلان، اساتيد و محققان استراليايي براي انجام فرصت مطالعاتي و تحقيقاتي در ايران و مبادله دانشجو و استاد استقبال مي كند.

وي ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك كرسي زبان فارسي در دانشگاههاي استراليا داير شود.

عبدالله جاسبي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي از ايجاد دوره هاي پيشرفته فناوري اطلاعات، تجاري كردن خدمات IT و مولتي مديا و برگزاري دوره هاي تخصصي هتل داري و گردشگري توسط دانشگاههاي استراليا استقبال مي كند.

دكتر جاسبي افزود:همچنين استفاده از تجارب يكديگر در زمينه آموزشهاي فني و حرفه اي و آموزش متناسب با نياز بازار كار و انتقال و تبادل دانش در زمينه هاي علمي و تحقيقاتي يكي ديگر از مسايل مهم محسوب مي شود.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اينكه اين دانشگاه درصدد توسعه و ارتقاي كيفي تحقيقات فناوري و آموزش عالي به بهترين نحوه ممكن است و به همين منظور تبادل دانشجو و استاد با دانشگاهي معتبر جهان را مدنظر دارد.

نشست روساي دانشگاه آزاداسلامي با روساي 13 دانشگاه استراليا عصر امروز در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد .