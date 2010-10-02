دکتر محمدرضا ابویی مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وجود بسیاری از معارف فلسفی، عرفانی و دینی در اشعر حافظ اظهار داشت: ما می‏توانیم جنبه‏های ناب و مهم تفکر و اندیشه ایرانی را در جای جای مقاطع تاریخی ایران در قالب آثار و اشعار شاعران ایرانی ببینیم.

وی افزود: راز ماندگاری حافظ در این است که او حکمت، هویت و شخصیت ایرانی را در قالب اندیشه‏های عرفانی و صوفیانه ایرانی و هنر شعر ایرانی خاصه سبک عراقی در منتهای اعجاز و تکامل به عالم ایران و عالم بشر عرضه کرده است.

استاد دانشگاه پیام نور در مورد این سخن که حافظ ، حافظه ماست گفت: حافظ توانسته است با درنظر گرفتن شرایط خاص اجتماعی، فکری و فرهنگی ایرانی و به تکامل رساندن شعر سبک عراقی و شعر عارفانه ایرانی به شکل خیلی عالی و دلپذیر شخصیت و هویت ایرانی را به منصه ظهور برساند.

این محقق و پژوهشگر در مورد رابطه حافظ و بحرانهای پیش روی دنیای امروز نیز اظهار داشت: حافظ می‎تواند درباره بحث تفاهم و تعامل جهانی، جریان جهانی شدن، ترغیب و تشویق آدمیان در گذر از ظاهر و توجه به باطن و تفاهم و تعامل جهان و جهانیان توجه به شعر و حکمت و فلسفه و عرفان کمک زیادی کرده و ما را برای رسیدن به تسامح و تساهل فکری و فرهنگی یار بسیار بزرگ و تعیین کننده‏ای باشد.