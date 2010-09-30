روحانیت در ایجاد فرهنگ استقامت و توسعه در جامعه بکوشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی قبل از ظهر پنجشنبه در سومین مراسم نکوداشت برترین‌های تبلیغ که با هدف تجلیل از مجاهدان عرصه تبلیغ و مبلغان دوران دفاع مقدس در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد بر نقش حساس روحانیت در برهه‌های زمانی مختلف کشور تأکید کرد وگفت: امروز مردم ما باید در جبهه‌های دیگری لباس رزم بپوشند چرا که امروز فشارهای خارجی به کشور ما کم نیست و فقط نوع آرایش آن با دوران دفاع مقدس تغییر کرده است و نقش روحانیت در گذر از این برهه زمانی بسیار موثر است.



وی با بیان اینکه امروز در بیان و رفتار غربیها نوع بازیگری و هنرپیشگی نهفته است، خاطرنشان کرد: آنها روزی علیه ما قطعنامه صادر می‌کنند و روزی دم از مذاکره و صلح می‌زنند و برخورد با این نوع دوگانگی رفتاری بسیار مشکل‌تر از آن است که ما آنها را به روشنی در مقابل خود داشته باشیم و در این جا نیز نقش روحانیت در روشنگری و آگاهی دادن بسیار مهم است.

روحانیت باید در کشور تمرکز و آرامش ایجاد کنند



رئیس مجلس ایجاد تمرکز و آرامش دادن به مردم را از دیگر وظایف روحانیت در شرایط فعلی کشور دانست و در خصوص دیگر وظایف روحانیت اظهار داشت: در شرایطی که بیکاری در کشور وجود دارد واردات نمی‌تواند مشکل را حل کند بلکه باید تولید داخلی کشور رونق بگیرد و در اینجا وظیفه روحانیت ایجاد فرهنگ تولید و توسعه است و نقش آنان در این فرهنگ سازی در بین مردم دارای اهمیت بسیاری است.



تبلیغ در کنار مجاهدت در راه خدا به آن پاکیزگی بیشتری می‌دهد



وی با بیان این که موضوع تبلیغ در منظر اسلامی دارای قداست خاصی است ، بیان داشت: تبلیغ در اسلام یک رکن است و زمانی که این امر با مجاهدت فی سبیل الله تلفیق شود پاکیزگی آن را بیشتر خواهد کرد.



لاریجانی ادامه داد: یکی از خصوصیاتی که روحانیت در طول تاریخ و مخصوصا دوران معاصر دارا هستند این است که آنها در هر شرایطی با مردم همراه بودند و همواره سیاستمدارانی که از این ظرفیت آگاه بودند از آن استفاده کردند و این باعث صیانت از مردم شد و غفلت از آن در برخی از دوران‌ها باعث گشت تا کشور ضربه سختی بخورد.



رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دوران آغاز دفاع مقدس و درست زمانی که تازه انقلاب اسلامی پیروز شده بود، فشارهای داخلی و خارجی بر کشور همزمان شد و در آن زمان روحانیت به دفاع از توده‌های مردم بلند شدند و چون فرماندهی کل قوا بر عهده بنی‌صدر بود، آنها و نیز نیروهای مردمی اجازه دفاع از کشور را پیدا نکردند و بنی صدر در آن زمان تنها در روزنامه خود حرف می‌زد و در آنجا می‌جنگید و یک سال اول جنگ برای کشور و مردم دوران بسیار سختی بود.



روحانیون در جبهه‌ها علاوه بر تبلیغ در کنار مردم می‌جنگیدند



وی اضافه کرد: اما زمانی که دست بنی صدر از فضای سیاسی و نظامی کشور کوتاه شد، یک فضای تنفسی در کشور به وجود آمد و از آن زمان به بعد موفقیتهایی برای رزمندگان در جبهه‌ها به وجود آمد و ما آن موقع شاهد بودیم که روحانیت در کنار مردم، نقش میانداری در جبهه‌ها را علاوه بر نقش تبلیغی عهده‌دار شدند.



تبلیغ باید با پیامی غنی و با آراستگی همراه باشد



لاریجانی به ویژگی‌های تبلیغ اشاره کرد و گفت: در تبلیغ محتوای پیام باید از غنا برخوردار باشد تا تأثیرگذاری داشته باشد و این چیزی است که در تبلیغ اسلامی با یک نوع آراستگی همراه است و در تبلیغات دنیای امروز اعتنایی به آن نمی‌شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر غنای پیام در تبلیغ وسایل آن نیز مهم است و این که پیام توسط چه کسی منتقل می‌شود و چه قدر آن پیام در رفتار و گفتار مبلغ متجلی است که اگر این طور باشد تأثیرگذاری پیام بیشتر خواهد شد و این همان امری که ما در جبهه‌ها در مورد روحانیت می‌دیدیم و آنها در جبهه‌ها در کنار تبلیغ همراه مردم بودند و می‌جنگیدند و این تأثیر کلام آنها را بیشتر می‌کرد.



شخصیت مبلغ بخشی از پیام است



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شخصیت مبلغ بخشی از پیام است، ابراز داشت: اگر مبلغ هم سخن و هم درد با مردم باشد کلام او نافذتر خواهد بود و در صورتی که مبلغ از مردم و مشکلات آنها دور باشد هر چه محتوای پیام او غنی باشد مردم تاثیر نخواهند گرفت و ما نمونه این را در کلام علما و بزرگان دین می بینیم که علاوه بر این که پیام آنها از غنا برخوردار بود چون با مردم هم درد و همراه بودند سخنشان تأثیرگذارتر بود.