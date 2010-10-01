حبیبی: باید به فکر پیروزی برابر نماینده لبنان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حبیبی بعد از پیروزی تیم هندبال فولاد برابر تیم نفت جنوب عراق، گفت: پس از باخت ناباورانه در دیدار با مضر عربستان با برنامه‌های ویژه شرایط روحی و روانی تیم را بهبود بخشیدیم و با برطرف کردن نقاط ضعف تیم در دو جلسه تمرین توانستیم نتیجه تلاشمان را در بازی با نقت عراق بگیریم.

وی افزود: سپاهانی نشان دادند که اگر بخواهند می‌توانند با حذف اشتباهات فردی بر حریفان قدر خود در آسیا غلبه کنند و نتایج خوبی را بدست آورند.

مربی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان به شرایط تیم درجدول مسابقات اشاره کرد و گفت: ما در مصاف با السد لبنان با نتیجه تساوی هم می‌توانیم به جمع چهار تیم برتر مسابقات برسیم اما باید برای قطعی شدن صعودمان تنها به فکر برد برابر نماینده لبنان باشیم.

وی با بیان اینکه تیم سپاهان نباید به فکر تساوی در این بازی باشد، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که پیروزی پرگل ما در مصاف با عراق باعث غرور بازیکنان شود تا این دیدار را ساده نگاه کنند. هدف ما تنها پیروزی است و امیدواریم جمعه شب سپاهان بتواند با راه یابی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا ورزشگاه "الصاداکا" لبنان را با خوشحالی ترک کند.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 9 تیم از سوم تا پانزدهم مهرماه در ورزشگاه "الصاداکا" بیروت لبنان برگزار می شود. تیم فولاد مبارکه سپاهان دارنده سه مقام دومی و سومی این مسابقات در بازی اول برابر نماینده عربستان شکست خورد و در بازی دوم نماینده عراق را از پیش رو برداشت. این تیم فردا شب در سومین بازی و آخرین دیدار خود در دور مقدماتی به مصاف السد لبنان می‌رود.