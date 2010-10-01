احمد پوری مترجم این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چرایی ترجمه این اثر گفت: پیشنهاد ترجمه این کتاب از طرف دوستی به من داده شد. پس از بررسی، این کتاب به نظرم جالب و بکر آمد و تصمیم به ترجمهاش گرفتم. بنابراین با مکاتباتی که با نویسنده داشتم برای ترجمه کتاب در ایران از او اجازه گرفتم.
پوری اضافه کرد: وقتی کتاب ترجمه شد آن را برای گارنر ارسال کردم و جالب این که بسته حاوی کتاب در سالروز 11 سپتامبر به دست این نویسنده رسید که با القای دوستانش ترسید داخل بسته بمبی جاسازی شده باشد و در ابتدا بسته را باز نکرده بود! گارنر حتی در این باره مقاله طنزی نوشت که در چاپ دوم این کتاب در مقدمه آن منتشر شد.
این مترجم با بیان اینکه عبارت "از نظر سیاسی بیضرر" در فرهنگ انگلیسی به معنای "برنخوردن به کسی" است، گفت: از این کتاب در آمریکا و دیگر کشورهای جهان بسیار استقبال شد و یک میلیون نسخه از آن در آمریکا به فروش رفت. متن کتاب حاوی طنز جذابی علیه روشنفکران و روانشناسان آمریکایی است که به افسانههای قدیمی جهان خُرده میگیرند.
وی افزود: این کتاب در قالب طنزی هوشمندانه افسانههای قدیمی را بازگو میکند و دید روانشناسان آمریکایی را که معتقداند نقش زنان در بعضی از این افسانهها نادیده گرفته میشود و یا از واژگان و مفاهیمی چون کوتوله نباید استفاده کرد، مورد نقد و تمسخر قرار میدهد.
کتاب "قصههای از نظر سیاسی بیضرر" نوشته جیمز فین گارنر است که در 64 صفحه و با قیمت 1000 تومان عرضه شده است. از احمد پوری پیش از این رمان "دو قدم این ور خط" توسط نشر چشمه منتشر شده است. این رمان سفر یک نویسنده از تهران تا لنینگراد را به تصویر میکشد.
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