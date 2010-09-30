کاهش مشکلات اشتغال استان البرز نیازمند ارائه آمار واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان البرز در فرمانداری استانداری البرز افزود: لازم است آمار کاملا واقعی در خصوص جنبه های مختلف اشتغال و بیکاری در استان البرز ارائه شود تا دراین زمینه بتوانیم تصمیمات واقع گرایانه مفید اتخاذ کنیم.

وی ادامه داد: جای کار در زمینه اشتغالزایی و رفع موانع در این خصوص در استان البرز بسیار زیاد است و حال که این استان تشکیل شده، باید بخش قابل توجهی از تلاش و توجه خود را معطوف این امر کنیم.

تنها در حالت واقعی بودن آمار، تصمیمات اثربخش خواهد بود

این مسئول اظهار داشت: برای تحقق این امر باید آمار و ارقام کاملا واقعی ارائه شود تا تکلیف خود را به درستی بدانیم و بر اساس این آمار و اطلاعات، تصمیم گیری کنیم و تنها در این حالت است که تصمیمات اثربخش خواهد بود.

وی عنوان کرد: اگر آمار یادشده واقعی نباشد، ما را به اهداف نمی رساند ضمن اینکه وجود نزدیک به دو میلیون و 700 هزار نفر جمعیت در استان تازه تاسیس البرز، ضرورت برنامه ریزی برای رفع موانع اشتغالزایی و کاهش بیکاری را بیش از پیش آشکار می کند.

در صورت امکان از آمار جدیدتر استفاده شود

فرهادی گفت: بخشی از آماری که اعلام می شود، مربوط به آخرین تاریخ سرشماری است درحالیکه برای گرفتن تصمیمات بهینه نیاز داریم تا در صورت امکان، آمار جدیدتر در اختیار داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: رشد جمعیت در کرج بسیار قابل توجه است که اگر این امر باید به درستی مدیریت شود، از تبعات منفی ناشی از این امر به شکل مطلوبی کاسته شود.

تغییراتی در جمعیت کرج و استان البرز صورت گرفته است

این مسئول اضافه کرد: از زمان انجام آخرین سرشماری تاکنون تغییراتی در جمعیت کرج و استان البرز صورت گرفته که باید در تصمیم گیری های خود این امر را مد نظر قرار دهیم و از آن غافل نشویم.

وی یادآور شد: از تاریخ یادشده تاکنون، جمعیت جوان منطقه افزایش یافته که باید بر روی افزایش میزان اشتغال این بخش از جمعیت تمرکز بیشتری داشته باشیم و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهیم.

بخش قابل توجهی از جمعیت استان البرز را مهاجران تشکیل می دهند

فرهادی گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت استان البرز و کرج را افرادی تشکیل می دهند که به این منطقه مهاجرت کرده اند ضمن اینکه فراهم کردن اشتغال مناسب برای این جمعیت مهاجر از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی اضافه کرد: اهمیت این امر وقتی بیشتر آشکار می شود که به یادآوریم بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر یادشده دیگر به منطقه اصلی محل سکونت خود بازنمی گردند و در استان البرز می مانند و باید امکانات مناسب برای معیشت آنها فراهم شود.

تامین شغل مناسب کمک می کند تا کرامت انسانی افراد تامین شود

فرهادی افزود: تامین شغل مناسب برای افراد کمک می کند تا کرامت انسانی آنها بیش از قبل تامین شود که این امر به نوبه خود در کاهش مشکل و معضلات جتماعی تاثیر فراوانی دارد.

وی یادآور شد: لازم است هه دستگاه های مرتبط با موضوع اشتغال و کار، این امر را جدی بگیرند و همه تلاش را به کار گیرند تا شاهد رشد میزان اشتغالزایی و کاهش موانع موجود در این خصوص باشیم.

فرهادی خاطرنشان کرد: اشتغال از مهمترین اولویتهای استان تازه تاسیس البرز است و اگر موانع در این زمینه از میان برداشته شود، شاهد رشد و پیشرفات در بسیاری از زمینه های اجتماعی خواهیم بود.