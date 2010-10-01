به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته با واگذاری امتیاز مجموعه پتروشیمی تبریز به بخش خصوصی ابتدا شاهد واگذاری امتیاز تیم فوتسال این باشگاه و سپس واگذاری امتیاز تیم فوتبال این باشگاه به ماشین سازی تبریز بودیم و حالا نوبت به تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز رسیده است.

با توجه به اینکه واگذاری امتیاز در بخش باشگاهی دوچرخه‌سواری مرسوم نبوده و اسپانسرها تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این رشته ندارند این احتمال که در نهایت شاهد انحلال کامل این تیم باشیم قوت گرفته است.

این مشکل در حالی پیش روی تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی‌تبریز قرار گرفته است که این تنها تیم حرفه‌ای ثبت شده دوچرخه‌سواری ایران در UCI( اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری) بوده و سه سال پی درپی عنوان قهرمانی آسیا در بخش تیمی و انفرادی از آن خود کرده است.

در کنار آن حضور تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز در رقابت‌های بین‌المللی مهم در سطح آسیا و اروپا و کسب امتیاز برای رکابزنان عضو تیم ملی کمک به سزایی در کسب سهمیه المپیک سال 2008 به ایران کرده بود و مسلما در آستانه محاسبه امتیازات رکابزنان در سال 2011 و یک سال مانده به المپیک حضور چنین تیم پرافتخاری می‌تواند ایران را در کسب سهمیه المپیک لندن کمک بسزایی کند.

به همین دلیل و به منظور جلوگیری از منحل شدن تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز، مسئولان هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی، از رئیس سازمان تربیت بدنی، فدراسیون دوچرخه سواری و اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی خواستار حمایت همه جانبه از تیم دوچرخه‌سواری این باشگاه شدند.

مربیان و ورزشکاران این تیم باشگاهی در نامه‌ای خطاب به مقامات استانی و کشوری از جمله علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، وزیر نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، خواستار جلوگیری از منحل شدن تیم و نابودی رشته دوچرخه‌سواری استان شدند.

تیم دوچرخه‌سواری باشگاه پتروشیمی تبریز، برترین تیم دوچرخه‌سواری ایران و آسیاست. سابقه فعالیت این تیم حدود 9 سال بوده و در این مدت بیش از 50 ورزشکار را تحت پوشش قرارداده است، این تیم در پایان شهریورماه عنوان قهرمانی خود را در سال 2009 در قاره آسیا برای سومین سال متوالی بدست آورد و امتیازات حضور این تیم از ابتدای مهرماه در رقابتهای بین المللی در سال 2001 ثبت می‌شود.