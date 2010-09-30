  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

صدر:

حفظ ایمنی و امنیت بنادر بسیار ضروری است

حفظ ایمنی و امنیت بنادر بسیار ضروری است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه گفت: حفظ ایمنی و امنیت بنادر کشور به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به بنادر بسیار ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید عطاالله صدر عصر پنجشنبه در مراسم تقدیر از آتش نشانان برتر کشور در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، با اشاره به اهمیت ایمنی و امنیت کالاها در بنادر کشور اظهارداشت: کار آتش نشانان در بنادر کشور بسیار مهم است چون کار آنها هم حفظ امکانات و ثروتهای کشور و هم حفظ و نجات جان انسانها از خطر آتش سوزی است.

وی افزود: در صادرات و واردات کالا بعد از فاکتور امنیت دریایی و سالم رسیدن کالاها به مقصد، ایمنی کالاها در بنادر و حفظ آنها از خطر آتش سوزی از مهمترین موارد است.

مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی کشور با اشاره به اینکه اگر بنادر و کالاها دچار آتش سوزی شوند لطمات بسیار زیادی برای کشور به بار خواهد آمد، عنوان کرد: اگر در کار آتش نشانان در بنادر غفلتی صورت بگیرد ممکن است هم بندر و هم شناور دچار مشکل شود و هم به کالاهای موجود آسیبهای فراوانی برسد و این نشان دهنده این است که کار آتش نشانان در بنادر کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

صدر با اشاره به اینکه حجم بسیار بالایی از صادرات و واردات و تجارت کشور از طریق بنادر صورت می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر 93 درصد از صادرات و واردات کشور از طریق مرزهای آبی و بنادر کشور صورت می گیرد و اقتصاد کشور وابستگی بسیار زیادی به بنادر کشور دارد و بنابراین حفظ امنیت بنادر کشور بسیار مهم و ضروری است.

وی در ادامه افزود: طبق برنامه 20 ساله توسعه کشور و چشم انداز1404 کشور ما باید در تمامی زمینه ها از جمله حمل و نقل در منطقه رتبه های برتر را به دست آورد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موقعیت حساس ایران در منطقه، اظهار داشت: ما باید در زمینه حمل و نقل و به خصوص حمل ونقل دریایی به پیشرفتهای بسیار زیادی دست یابیم تا بتوانیم در آینده حرف اول را در منطقه حساس و استرتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز بزنیم.

در ادامه این مراسم مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به تحولات بسیار اساسی به وجود آمده در بنادر استان هرمزگان، گفت: طی سالهای اخیر تحولات زیر بنایی در بنادر هرمزگان به وجود آمده و در حال حاضر 15 پروژه ساخت و توسعه بنادر در استان هرمزگان در حال اجرا است که عملیات اجرایی برخی از آنها به پایان رسیده است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر فعالیتهای صادرات و واردات در بندر شهید رجایی، بیان داشت: در شش ماهه اول امسال 45 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در این بندر صورت گرفته است و شاهد پیشرفت چشمگیری در بخش صادرات و واردات بوده ایم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: در حال حاضر ماهیانه یک سمینار در حد بین المللی در بندر شهید رجایی برگزار می شود و در آن مباحث روز بندری و دریایی دنیا گفته می شود و همچنین شاهد کاهش چمشگیر آمار سوانح در بندر شهید رجایی بوده ایم.

در ادامه این مراسم از کتاب جامع آتش نشانی توسط مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رونمایی شد و از آتش نشانان نمونه این بندر تقدیر به عمل آمد.

همچنین مرکز بهداشت، ایمنی و محیط زیست "HSE"  و همچنین مرکز "ISMS" سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بندر شهید رجایی توسط مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مورد بهره برداری قرار گرفت و مانور آتش نشانان نیز در مجتمع بندری شهید رجایی برگزار شد.

کد مطلب 1161950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها