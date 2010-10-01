توجه به شهرستانهای تهران با استان شدن کرج بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، پرویز سروری بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس در این شهرستان اظهار داشت: شهرستان اسلامشهر استعداد و شرایط لازم را برای استقرار چند اداره‌کل در سطح استان دارد و نقش ادارات کل در تسریع و تسهیل کار مردم بسیار موثر است.

وی افزود: دولت اقدامی را در راستای تشکیل 11 فرمانداری در تهران پیشنهاد داده که در مجمع بررسی نشده و ما نظر خاصی را در این ارتباط، در حال حاضر اعلام نمی‌کنیم، ولی در ارتباط با ری، اسلامشهر و شمیرانات، فکر می‌کنیم، وجود نماینده مستقل می‌تواند در توسعه و پیشرفت شهرستان و پیگیری امور نقش موثری داشته باشد.

وی با تاکید بر نیاز مردم اسلامشهر به نماینده مستقل در مجلس گفت: ما معتقدیم که شهرستان اسلامشهر باید نماینده خاص خودش را در مجلس شورای اسلامی داشته باشد، تا بتواند به صورت مستقل موضوعات این منطقه را پیگیری کند.

سروری در ارزیابی خود از نمایشگاه خاکریز دفاع و پایداری شهرستان اسلامشهر بیان داشت: من تصور نمی‌کردم که در اسلامشهر، چنین نمایشگاهی، با این وسعت جغرافیایی و حجم بسیار بالا و با ظرافت‌ها، تنوع و خلاقیت بسیار ستودنی و تحسین برانگیز برگزار شده باشد.

وی افزود: بسیار خوشحال و خرسندم که بسیجیان دریادل و سلحشور اسلامشهری توانسته‌اند، پس از سال‌ها که از جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس می‌گذرد، یکبار دیگر چنین فضا و نمادی از دفاع مقدس را به معرض نمایش قرار بدهند تا مردم به نوعی، در حال هوای جبهه‌های نبرد قرار گیرند و نسل جوان نیز با بخشی از وضعیت آن دوران آشنا شوند.

نمایشگاه خاکریز دفاع و پایداری شهرستان اسلامشهر به مناسبت سی امین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در زمینی به وسعت 20 هکتار و فضای سرپوشیده بالغ بر هفت هزار مترمربع، در سه بخش نظامی، فرهنگی و ورزشی از سوی بسیجیان اسلامشهر و ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس این شهرستان و با همکاری ارگان‌ها و نهادهای مستقر در این منطقه، به عنوان بزرگترین نمایشگاه دفاع مقدس در سطح کشور برپا شده است.

نمایشگاه دفاع مقدس در اسلامشهر تا 10 مهرماه جاری همه روزه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و عصرها ساعت 14 تا 17 در انتهای خیابان آیت الله کاشانی، بعد از پل زیر گذر راه‌آهن، روبه‌روی استادیوم ورزشی امام خمینی (ره) برپاست.