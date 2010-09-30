به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسن عالمی ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله سبحانی که در موسسه امام صادق(ع) برگزار شد ابراز داشت: کار علمی بر روی این دانشنامه که به نظر اسلامی در رابطه با محیط زیست و کشاورزی میپردازد از دو سال پیش آغاز شده است که امیدوارم تا پایان سال اولین جلد آن به اتمام برسد و بتوانیم از آن رونمایی کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات ما در هیچ یک از کشورهای اسلامی چنین دانشنامهای با این گستره و غنا وجود ندارد.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نیاز مسلمانان به آگاهی از فرهنگ اسلام در زمینه کشاورزی خاطر نشان کرد: هنگامی که به این اهمیت توجه میکنیم لزوم فعالیت بیشتر بر روی این دانشنامه برای ما مشخص میشود.
تدوین برنامه استاندارد تولید مواد غذایی
عالمی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه استاندارد تولید غذای حلال بر عهده سازمان استاندارد بود که هم اکنون به ما واگذار شد و برون داد آن مربوط به 18 نهاد مربوط میشود.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: این برنامه بر اساس مشترکات نظرات علما تهیه و عسر و هرج حاکمیت نیز در اجرای آن در نظر گرفته میشود.
وی در رابطه با حضور نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: هم اکنون انسجام خوبی در فعالیتهای نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمده است و مهمترین هدف ما ترویج فرهنگ مدیریت جهادی که همان الگوی مدیریت اسلامی بر مبنای خدمت گذاری به مردم است، میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: اولین جلد دانشنامه اسلامی فرهنگ منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست که در جهان اسلام بینظیر است تا پایان سال رونمایی خواهد شد.
