۸ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

تا پایان سال جاری؛

اولین جلد دانشنامه اسلامی منابع طبیعی و کشاورزی رونمایی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: اولین جلد دانشنامه اسلامی فرهنگ منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست که در جهان اسلام بی‌نظیر است تا پایان سال رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسن عالمی ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله سبحانی که در موسسه امام صادق(ع) برگزار شد ابراز داشت: کار علمی بر روی این دانشنامه که به نظر اسلامی در رابطه با محیط زیست و کشاورزی می‌پردازد از دو سال پیش آغاز شده است که امیدوارم تا پایان سال اولین جلد آن به اتمام برسد و بتوانیم از آن رونمایی کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات ما در هیچ یک از کشور‌های اسلامی چنین دانشنامه‌ای با این گستره و غنا وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نیاز مسلمانان به آگاهی از فرهنگ اسلام در زمینه کشاورزی خاطر نشان کرد: هنگامی که به این اهمیت توجه می‌کنیم لزوم فعالیت بیشتر بر روی این دانشنامه برای ما مشخص می‌شود.

تدوین برنامه استاندارد تولید مواد غذایی

عالمی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه استاندارد تولید غذای حلال بر عهده سازمان استاندارد بود که هم اکنون به ما واگذار شد و برون داد آن مربوط به 18 نهاد مربوط می‌شود.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: این برنامه بر اساس مشترکات نظرات علما تهیه و عسر و هرج حاکمیت نیز در اجرای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی در رابطه با حضور نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: هم اکنون انسجام خوبی در فعالیت‌های نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمده است و مهمترین هدف ما ترویج فرهنگ مدیریت جهادی که همان الگوی مدیریت اسلامی بر مبنای خدمت گذاری به مردم است، می‌باشد.

