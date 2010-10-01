جایزه دوسالانه "کتاب خلیج فارس" کلید خورد

علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، از امضای تفاهم‌نامه مربوط به این جشنواره خبر داد و گفت: سه‌شنبه هفته جاری تفاهم‌نامه‌ای را از طرف موسسه خانه کتاب با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان امضا کردیم و مقرر شد از این پس هر دو سال یک بار جشنواره‌ای سراسری با عنوان "کتاب خلیج فارس" برگزار شود.

وی افزود: در این جشنواره همه کتاب‌ها و پایان‌نامه‌هایی که درباره تاریخ، جغرافیا و ادبیات خلیج فارس در سه حوزه تالیف، ترجمه و تصحیح مننتشر شده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

مدیرعامل خانه کتاب در عین حال گفت: در نخستین دوره جشنواره "کتاب خلیج فارس" تمامی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی با موضوع خلیج فارس و در موضوعات و محورهای یادشده نوشته شده‌اند، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و جایزه مربوط به آن در 10 اردیبهشت 1390 (روز ملی خلیج فارس) در بندرعباس اهدا می‌شود.

شجاعی صائین اضافه کرد: این جایزه در دوره‌های بعدی به صورت دوسالانه برگزار خواهد شد.

وی همچنین آمادگی موسسه متبوعش را برای تامین منابع کتب مورد نیاز کتابخانه‌ای تخصصی درباره خلیج فارس را در صورت ساخت آن و انجام مراحل سخت‌افزاری‌اش توسط اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد.

مدیرعامل خانه کتاب در پایان هم از توافق این موسسه با مسئولان اداره‌کل ارشاد هرمزگان برای سفر هیئتی 12 نفره از اهالی قلم به این استان برای بازدید از مراکز صنعتی و آشنایی با پیشرفت‌های این دیار و سوژه‌یابی نویسندگان از آنها برای خلق آثار فاخر خبر داد و گفت: این سفر آبان ماه امسال انجام می‌شود.