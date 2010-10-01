معرفی "ابن شهر آشوب" در ابعاد ملی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر پنجشنبه در نشست شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی دانشمند فرزانه ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی با بیان اینکه سرزمین زرخیز مازندران از دیرباز مهد پرورش عالمان و فرهیختگان بوده است، گفت: یکی از شخصیتهای بزرگ و برجسته این خطه که همچون ستاره ای درخشان در عرصه علم و عمل پرتوافشانی می کند، دانشمند شیعه، ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی است.

وی خاطرنشان کرد: ابن شهرآشوب آثار پربار و ماندگاری را از خود به جای گذاشته که در ردیف منابع ارزشمند جهان اسلام محسوب می شوند.

وی اظهار داشت: کتاب مناقب آل ابیطالب یکی از ارزشمندترین تألیفات این دانشمند محسوب می شود که از محتوای عمیقی برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در مازندران به ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف زندگی ابن شهرآشوب اشاره کرد و گفت: سالهاست که دغدغه داریم تا ابن شهرآشوب در ابعاد ملی و فراملی معرفی شود.

طبرسی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خواست تا با برنامه ریزی منسجم زمینه فعالیت مؤثر دبیرخانه کنگره بین المللی ابن شهرآشوب را فراهم کند.

استاندار مازندران نیز بزرگداشت مفاخر و مشاهیر را گامی اساسی در جهت هویت سازی و توسعه علمی و فرهنگی عنوان کرد و افزود: برای تامین منابع مالی بزرگداشت شخصیت ها و دانشمندان مازندرانی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

سید علی اکبر طاهایی افزود: بسیاری از مازندرانی ها به وی‍ژه نسل جوان از مفاخر خود شناختی ندارند. چنین رویدادهایی این داشته های ارزشمند را به جامعه امروز معرفی خواهد کرد.

وی به مقام شامخ علمی و مذهبی ابن شهرآشوب اشاره کرد و گفت: کتاب مناقب ایشان در ردیف منابع معتبر جهان تشیع قرار دارد که می بایست ترجمه شده و در دسترس همگان قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از تهیه طرح ساختاری برگزاری کنگره بین المللی ابن شهرآشوب خبر داد و گفت: باید در ابعاد ملی و فرا ملی شخصیت و آثار ابن شهرآشوب را در قالب کنگره ای هدفمند معرفی کرد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی افزود: متاسفانه در مرکز مازندران حتی تندیس و یا نمادی از ابن شهرآشوب وجود ندارد و این دانشمند ناشناخته مانده است.

وی افزود: ابن شهرآشوب در اواخر عمر در شام سکونت داشت و علاوه بر تألیف و تدریس به خطابه و موعظه اشتغال داشت و در گسترش مذهب تشیع نقش ارزنده ای داشت.

ابراهیمی به برنامه های اداره کل ارشاد مازندران و بزرگداشت مفاخر اشاره کرد و گفت: بزرگداشت طالب آملی، نیما یوشیج، امیر پازواری، سلمان هراتی،‌سعیدالعلما و علمای عصر حاضر در برنامه های فرهنگی و هنری این اداره کل مورد توجه قرار گرفته است.