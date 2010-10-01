شوراهای حل اختلاف مازندران ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا محبتی عصر پنج شنبه در بازدید از شوراهای حل اختلاف شهرستان نکاء، ساماندهی شورای حل اختلاف در استان را بر اساس قانون جدید از برنامه های اصلی این معاونت دانست و تصریح کرد ساماندهی نیروها و بکار بردن افراد با شرایط جدید از برنامه های شورا است.

وی با اشاره به ابعاد قرآنی و روایی حل اختلاف در نظام اسلامی اصلاح ذات البین را از محبوب ترین اعمال در پیشگاه خداوند و ائمه مسئولین عنوان کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در سالهای اخیر در نظام قضایی خویش به این مسئله مهم اهتمام ورزیده و با تأسیس نهاد شوراهای حل اختلاف علاوه بر دخالت دادن خود مردم در حل و فصل دعاوی و فصل خصومت ها و ایجاد سازش الگویی مناسب از دخالت احکام دینی در حاکمیت نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی یادآور شد: پس از پشت سر گذاشتن دوران تأسیس با تلاش و کوشش فراوان سعی در تثبیت جایگاه این نهاد اجتماعی در نظام قضایی را دارد .

محبتی خاطرنشان کرد: با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 87 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی فعالیت شوراها قانونمند و تثبیت شده است.