گرامیداشت سالگرد انتخاب گل ختمی به عنوان نماد ملی مالزی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، در این مراسم که در کوالالامپور برگزار شد از سکه ضرب شده توسط بانک مرکزی این کشور با نقش گل ختمی نیز پرده برداری شد.

"رئیس یتیم" وزیر فرهنگ و اطلاعات مالزی نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت و گل ختمی را نماد هویت ملی و اتحاد مردم این کشور دانست.

بر اساس این گزارش ، انتخاب این گل به عنوان نماد کشور مالزی در سال 1960 توسط اولین نخست وزیر مالزی، عبدالرحمن پوترا الحاج، صورت گرفت.

گل ختمی برای اولین بار در قرن 12میلادی وارد مالزی شد و در زبان این کشور "بونگا رایا" نامیده می شود. نقش این گل بر روی مسکوکات کشور مالزی نیز قابل مشاهده است.

