بازار 1500 ساله کرمان در معرض خطر آتش سوزی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان کرمان به عنوان یکی از استانهای تاریخی و قطبهای گردشگری کشور بخش عمده ای از هویت تاریخی خود را از بناهای منحصر به فردی گرفته است که کمتر مورد توجه قرار دارند و عوامل متعددی از جمله آتش سوزی، بالا آمدن آبهای زیرزمینی و زمین لرزه آنها را تهدید می کند.

بازار بزرگ کرمان به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان و یکی از بزرگترین بازارهای ایران با سه کیلومتر طول قسمت مسقف و 20 بازار کوچک و بزرگ و دهها کاروانسرا و مجموعه تاریخی در گذشته به عنوان مرکز تجارت جنوب شرق کشور مطرح بوده است اما این مجموعه تاریخی هم اکنون به انبارهای غیر مجاز نگهداری الیاف و البسه تبدیل شده است که به دلیل غیر اصولی بودن انبارداری در این بازار، خطر بروز آتش سوزی گسترده در این بازار به وجود آمده است.

سیم کشیهای غیر اصولی و استفاده از وسایل غیراستاندارد برای گرم کردن محیط اطراف در آستانه فصل سرما این خطر را بالقوه کرده است اما هشدارهای کارشناسان آتش نشانی برای اصلاح سیستم برق بازار و جمع آوری انبارهای الیاف و کالاهای مختلف از این بازار جدی گرفته نشده است.

بروز آتش سوزی در این بازارهای بزرگ و کم عرض و عدم وجود امکانات اطفاء حریق کلیه حجره های این بازار را در معرض خطر قرار داده است که نمونه بازار این وضعیت را می توان در آتش سوزی ماههای اخیر کاروانسرای جر جستجوی کرد که به دلیل اتصال برق دستگاههای پنبه زنی یکی از منحصر به فردترین کاروانسراهای بازار بزرگ کرمان طعمه حریق شد و آتش بیش از 90 درصد این کاروانسرا را تخریب و میلیونها تومان خسارت بر جای گذاشت.

بازار تاریخی کرمان در معرض خطر قرار دارد

معاون میراث فرهنگی کرمان در خصوص خطر آتش سوزی بازار تاریخی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بارها در خصوص این خطر به اصناف هشدار داده شده است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

آتش سوزی کاروانسرای جر

محسن موحدی با اشاره به مالکیت خصوصی بخش عمده بازار تاریخی شهر کرمان افزود: این بازار بسیار کم عرض است و در صورت بروز آتش سوزی امکان دسترسی تجهیزات آتش نشانی به بازار وجود ندارد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی این بنای هزار و 500 ساله، ادامه داد: وجود انبارهای غیرمجاز این بازار تاریخی را تهدید می کند و اصناف برای ساماندهی این بازار باید چاره اندیشی کنند.

این مسئول میراث فرهنگی کرمان گفت: متاسفانه در بازار کرمان تجهیزات لازم برای اطفاء حریق احتمالی پیش بینی نشده است.

انبارهای الیاف باید ساماندهی شوند

شهردار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازار گفت: انبارهای غیر مجاز به مراکز خطرناک آتش سوزی در بازار تبدیل شده اند که بارها در این خصوص هشدار داده شده است.

ابوالقاسم سیف الهی خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که خطر آتش سوزی گسترده در بازار بزرگ کرمان وجود دارد و پیگیریهایی نیز برای ساماندهی انبارها و انبارداری اصولی و تجهیز انبارها شده است اما در نهایت حل مشکل به همکاری اصناف بستگی دارد.

گشتهای موتوری آتش نشانی در بازار راه اندازی شده است

وی تصریح کرد: برای حل مشکلی دسترسی آتش نشانان به محل آتش سوزی احتمالی در بازار اقدام به ایجاد گشتهای موتوری آتش نشانی شده است و این موتورها به کپسولهای آتش نشانی مجهز شده اند.

شهردار کرمان گفت: خطر آتش سوزی در بازار کرمان با آتش سوزی کاروانسرای جر به بازاریان اثبات شده است و باید با هوشیاری بیشتری نسبت به ساماندهی انبارها اقدام کنند.

هیچ تضمینی برای اطفاء حریق احتمالی نمی توانم بدهم

مدیرعامل آتش نشانی کرمان نیز در خصوص خطر آتش سوزی در بازار کرمان به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه علیرغم همه هشدارها اصناف همکاری نمی کنند که در صورت ادامه این روند مجبوریم از طریق قانونی اقدام و نسبت به ساماندهی این انبارها کارهای لازم را انجام دهیم.

علی کردی افزود: انبارهای غیر مجاز، هم در بازار تاریخی و هم در بافت تاریخی و خانه های قدیمی وجود دارند که هر یک از این انبارها خطری جدی محسوب می شوند که متاسفانه اکثرا حتی یک کپسول آتش نشانی نیز ندارند.

وی ادامه داد: راه دسترسی تجهیزات و آتش نشانان نیز به این انبارهای وجود ندارد و در صورت بروز آتش سوزی راهی برای اطفاء این انبارها نیست و به سادگی آتش گسترش خواهد یافت.

وی همچنین به چیدمان نامناسب این انبارها اشاره کرد و گفت: در صورت بروز آتش سوزی هیچ تعهدی نسبت به اطفاء حریق این انبارها نمی توانیم بدهیم.