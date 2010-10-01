قم دچار مرگ خاموش در بخش کشاورزی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور روز پنج‌شنبه در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی در بررسی مشکلات بخش کشاورزی استان قم طی سخنانی اظهار داشت: استان قم در سال‌های اخیر کمترین آورد آب و بیشترین کاهش نزولات جوی را داشته است که این موضوع به تعبیری مرگ خاموش در بخش کشاورزی قلمداد می‌شود.



وی افزود: کاهش شدید نزولات آسمانی در کنار تداوم خشکسالی های پی در پی چند سال اخیر مشکلات عدیده‌ای را متوجه اقتصاد استان و کشاورزان و تولیدکنندگان کرده است و ضرورت تخصیص اعتبارات خشکسالی کاملاً محسوس است.



استاندار قم با اشاره به شرایط آب و هوایی استان، لزوم اصلاح الگوی کشت در استان را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید الگوی کشت به سمت کشت اقلام کم مصرف و متناسب با اقلیم استان، باغداری و کشت گلخانه‌ای تغییر یابد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به پتانسیل‌های بخش کشاورزی استان تصریح کرد: در حال حاضر بخش کشاورزی استان قم به رغم موانع و محدودیت‌های طبیعی ازجایگاه خاصی برخوردار می‌باشد.



قم ظرفیت‌های مناسبی برای پرورش انواع آبزیان دارد



وی ظرفیت‌های استان در توسعه صنعت آبزی پروری را مورد تأکید قرار داد و گفت: صنعت آبزی پروری در قم ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه داشته و پرورش انواع ماهی از جمله ماهیان خاویاری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.



استاندار قم افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته امسال می‌بایست بیش از 40 سایت پرورش آبزیان در استان ایجاد شود و تولید انواع آبزیان طی یک برنامه چهار ساله به پنج هزار تن برسد.



حجت الاسلام موسی‌پور در پایان بر ضرورت تأمین اعتبارات یارانه خوراک دام تأکید کرد و افزود: با توجه به تولید بخش قابل توجهی از محصولات دامی در استان نیاز دامداران به کنسانتره دامی هر چه سریع تر تأمین شود.