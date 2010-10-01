نزول جایگاه کیفی آب رودخانه کرج بدلیل ورود پساب

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرزان احمدن‍ژاد بعد از ظهر پنجشنبه در همایش جاذبه های گردشگری محور گردشگری کرج - چالوس در تالار میلاد افزود: در گذشته، آب رودخانه کرج پاکی خاص خود را داشت اما به دلیل ورود پسابها و فاضلاب به این رودخانه، آب رودخانه کرج دیگر پاکی و کیفیت گذشته را ندارد.

فرزان احمدنژاد ادامه داد: لازم است شرایطی فراهم شود تا از افزایش آلودگی آب این رودخانه جلوگیری به عمل آید زیرا این امر از نظر گردشگری و صنعت توریسم نیز اهمیت فراوانی به همراه خود دارد.

ثبت در فهرست آثار و میراث جهانی

وی اظهار داشت: یکی از راه های حفظ جاذبه های گردشگری و طبیعی محور کرج - چالوس، ثبت آن در فهرست آثار و میراث جهانی است ضمن اینکه باید همه تمهیدات مورد نیاز دیگر در این زمینه لحاظ شود.

این مسئول عنوان کرد: منطقه البرز مرکزی وی‍ژگی های طبیعی منحصر به فردی دارد که باید همه آنها به بهترین نحو حفظ شود و نگذاریم که پتانسیلها در این خصوص بلااستفاده بماند.

بیش از 950 گونه گیاهی در البرز مرکزی وجود دارد

احمدنژاد گفت: پوشش گیاهی منطقه البرز مرکزی بسیار قابل توجه است ضمن اینکه بیش از 950 گونه گیاهی در این منطقه وجود دارد که یکی از آنها گل گاوزبان خاص این منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: گل گاوزبان ویژه البرز مرکزی، همه ویژگی هایی که از یک گیاه گل گاوزبان انتظار داریم را در خود دارد.

این کارشناس اضافه کرد: همچنین افعی البرز مرکزی نیز خاص این منطقه است ضمن اینکه منطقه یادشده ویژگی های طبیعی دیگری را نیز در خود جای داده است.

تیمهای زمین شناسی برای مشخص کردن نقاط پرخطر تشکیل شود

وی یادآور شد: لازم است تیمهای زمین شناسی برای مشخص کردن نقاط پرخطر محور گردشگری کرج - چالوس تشکیل و در این زمینه همه مطالعات کارشناسی شده لازم انجام شود.

احمدنژاد گفت: همچنین باید در صورت امکان، انجام ورزشهای آبی در دریاچه پشت سد و رودخانه کرج صورت گیرد و این فعالیت گسترش یابد تا بتوانیم برنامه های بزرگ مربوط به ورزش آبی را در آنها انجام دهیم.

استفاده از "محور گردشگری" به جای "جاده چالوس"

وی یادآور شد: در عین حال باید تلاش کنیم تا به جای استفاده از عنوان "جاده چالوس" بیشتر از عنوان "محور گردشگری کرج - چالوس" استفاده شود و این امر را همواه در نظر داشته باشیم.

این کارشناس اضافه کرد: بسیاری از جاذبه های گردشگری جاده چالوس بین کرج و تونل کندوان قرار دارد و باید به این امر توجه وی‍ژه داشته باشیم.

نام این محور به عنوان چهارمین جاده زیبای جهان آورده شد

احمدنژاد گفت: در یکی از کتابهای خارجی، نام محور گردشگری کرج - چالوس به عنوان چهارمین جاده زیبای جهان آورده شده ضمن اینکه این محور ویژگی های طبیعی و گردشگری مختلفی دارد که بسیاری از آنها منحصر بفرد هستند.

وی خاطرنشان کرد: کوهستانی بودن و قدمت این محور در کنار زیبایی و نزدیک بودن به جاده بر اهمیت گردشگری محور کرج - چالوس می افزاید.