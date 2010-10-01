هویت ایران بعد از انقلاب در دفاع مقدس نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن مؤمنی شریف، شامگاه پنج شنبه در مراسم شب خاطره پلان های طلایی با اشاره به این سئوال که چرا باید آغاز جنگ تحمیلی و تجاوز به ایران را گرامی بداریم اظهار داشت: در جنگی که پیش آمد ملت دیگری شدیم ملتی که روح خدا در آن دمیده شده بود ملتی که ایمان روشن بینانه که از همه خرافات و تقلیدهای چشم و گوش بسته به دور بود و از این نظر باید این ایام را گرامی بداریم.

مومنی شریف یادآور شد: ایران در 400 سال اخیر حداقل 25 جنگ بزرگ را شاهد بوده است و آخرین جنگ پیش از هشت سال دفاع مقدس اشغال ایران در 20 شهریور 1320 بود و در تمام این جنگ ها خسارت دادیم و ملتی بی اراده، آرمان باخته و ملتی که آرزوهایش سرکوفت شده بود، بودیم.

وی گفت: به لطف این ایمان، بن بست هایی که در آن قرار داشتیم همه برداشته شد، در اوایل جنگ حتی سیم خاردار به ما نمی دادند در حالیکه اواخر جنگ به ساخت موشک رسیدیم و الآن بهترین پایگاه موشک منطقه را داریم.

مومنی شریف تصریح کرد: جنگ به این دلیل به راه می افتد که زندگی را از بین ببرد ولی مردم ما با ایمان خود به زندگی با جنگ رفتند و صدور فرهنگ شهادت طلبی و انسان انقلابی از دستاوردهای این جنگ بود.

رئیس حوزه هنری کشور با اشاره به کاستی های عرصه فرهنگ و هنر در معرفی دفاع مقدس اظهار داشت: متأسفانه چهره انسان در ادبیات هنر و سینمای اخیر ما آنطور که باید نمود پیدا نکرده و سینمای ما در سال های اخیر راه را اشتباه و به سمت تقلید از سینمای هالیوود رفته است.

مومنی شریف افزود: در سینمای بعد از پذیرش قطعنامه پایان جنگ، دیگر به بخش های ارزشی دفاع مقدس و رزمندگان پرداخته نشد در صورتی که مردم در سال های اخیر نشان دادند که علاقمند به هنرهای ارزشی هستند.

وی یادآور شد: استقبال مردم از حوزه هنری در سال های اخیر به دلیل ارائه آثار ارزشی بی سابقه بوده و اگر به دنبال عزت هستید به دنبال بخش ارزشی جنگ بروید چراکه نکبت های جنگ در همه جای دنیا وجود دارد.

در این مراسم جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی زنجان بعد از بیان چند خاطره خود در هشت سال دفاع مقدس گفت: اگر فرهنگی که در زمان جنگ وجود داشت یعنی فرهنگ عمل به تکلیف اکنون در جامعه ما باشد یک ناهنجاری هم نخواهیم داشت.

سرهنگ محمد اسماعیلی افزود: تنها نسلی که توانست بعد از 1400 سال به فرمان امام خود لبیک گوید و نظام را حفظ کند همین مردم انقلابی بودند که به تکلیف خود در رابطه با امامشان عمل کردند.