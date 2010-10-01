تراز حوزه های اطلاعات و اخبار استانها ارتقاء یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موسوی زاده در مراسم قدردانی از برترین های حوزه اطلاعات و اخبار صدا و سیمای شبکه طبرستان افزود: واحدهای اطلاعات و اخبار استان ها اکنون از حیث تخصص، تعهد و تجهیزات با رسانه مرکز رقابت و برابری می کند.

وی خاطر نشان کرد: صدا و سیمای استان ها اکنون در حوزه سیما و صدا دارای توفیقات روزافزونی بوده و زمینه فعالیت های بومی در استان ها بارورتر شده است.



قائم مقام معاونت امور مجلس و استان های سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه زمینه فعالیت و حضور بیشتر پتانسیل های مازندران در مرکز فراهم است تصریح کرد: هدف گذاری فعلی رئیس رسانه ملی در شبکه های استانی برنامه سازی متناسب با اقلیم و زیست بوم مناطق سرزمینی استان ها طراحی شده است.



موسوی زاده با بیان اینکه زیبایی ها، تنوع فرهنگی و خرده فرهنگ ها و تعاملات زیبای مردمان مناطق باید در شبکه های استانی بیشتر پرداخته شود یادآور شد: این برنامه ها می تواند در قالب های مستند، انیمیشن، فیلم و موسیقی برای مردمان هر خطه ای اثرگذار و فاخر باشد.



وی خاطر نشان کرد: هدایت افکار عمومی در فعالیت رسانه ای باید زیبا و هنرمندانه و متناسب با نیاز مخاطب طراحی شود.



رضا علم الهدی، مدیرکل اطلاعات و اخبار استان های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه شبکه طبرستان سال گذشته در حوزه عملکردی در بخش های گزارش های موضوعی و تولیدی فعالیت های مفیدی داشته است اظهار داشت: واحد خبر مازندران بیشترین آثار و حضور را در شبکه های سراسری از حیث عملکردی داشته است.



وی با بیان اینکه مازندران از استان های تاثیرگذار در مزنهی تحولات انقلاب اسلامی است خاطر نشان کرد: فعالان رسانه ای در رسانه ملی باید خود را به دانش و اطلاعات روز مجهز سازند.



علم الهدی یادآور شد: شبکه استانی طبرستان از هر حیث و جهت در بین مراکز 32 گانه صدا و سیما برتری و توفیقاتی داشته و در چندین شاخص عناوین برتر را در از آن خود کرده است.

