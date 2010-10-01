ذوب آهن به دومین پیروزی خود رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از دور مقدماتی رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا شب گذشته با برگزاری تنها یک دیدار از گروه دوم بین تیم‌های ذوب آهن اصفهان و الجیش عراق در بیروت لبنان پیگیری شد.

در این دیدار شاگردان کیوان صادقی در نیمه اول با نتیجه 18 بر 11 از حریف خود پیشی گرفتند و در نهایت با نتیجه 35 بر 24 با پیروزی بر تیم الجیش عراق به دومین پیروزی خود در این مسابقات دست یافتند. نماینده کشورمان در اولین دیدار خود از سد الجزیره امارات گذشته بود.

امشب در ادامه رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا دو دیدار از گروه اول و دوم برگزار می‌شود که طی آن فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در سومین و آخرین مسابقه از دور مقدماتی به صماف تیم السد لبنان می‌رود. شاگردان مصطفی غلامی برای صعود به مرحله نیمه نهایی باید در این دیدار پیروز شده یا به نتیجه تساوی دست یابند.

در دیگر امشب تیم ذوب آهن اصفهان در سومین بازی با الصداقات لبنان مسابقه می‌دهد.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 9 تیم از سوم تا 15 مهرماه در بیروت لبنان برگزار می‌شود.