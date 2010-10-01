به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بازگشایی ششمین سال تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب که با حضور علما، فضلا و برخی از مدیران و چهرههای علمی و فرهنگی کشور در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد گفت: جهان حدود شش میلیارد جمعیت دارد که 25 درصد از آن جمعیت را مسلمانان تشکیل میدهند، وجود رسانهها و گستردگی وسایل ارتباط جمعی بسیاری از فرهنگها را به هم نزدیک کرده است.
وی ادامه داد: امروز گفتگوی ادیان، حقوق بشر، عدالت جهانی مباحث پیش روی ماست و کسانی در این عرصه موفقیت بیشتری دارند که برای دستیابی به این مفاهیم و اهداف بشری، شناخت کاملی از فرهنگها و تمدنها داشته باشد.
حجت الاسلام نواب تصریح کرد: ادیان، پایه و اساس فرهنگ و تمدن هر ملتی را میسازند و مطالعه بنیادی در آن زمینه ضرورت داشته و شایسته است.
وی اظهار داشت: همه ادیان، الهی و غیرالهی یک ویژگی مشترک دارند و آن اینکه هدف نهایی همه آنها نجات و رستگاری انسان است و این هدف کافی است تا یکدیگر را مطالعه کرده و با شناخت کامل و بدون تعصب و پیش داوری، در جهت دستیابی به آن مفاهیم جهانی وانسانی (عدالت، صلح، گفتگو) تلاش کنیم.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب یادآور شد: یکی از مهمترین و اساسیترین علل و عواملی که ایجاب میکند ما در این عرصه با مطالعات بنیادی وارد شویم، دشمنی و تبلیغاتی است که برخی از کشورهای اروپایی علیه اسلام اتخاذ کرده و اسلام هراسی را در بین سایر ملل و ادیان منتشر میکنند.
حجت الاسلام نواب بیان داشت: ما وظیفه داریم برای اثبات صلح طلبی و امنیت خواهی ایران و اسلام به جهان به طور جدی و بدون تعصب با مطالعات و تحقیقات بنیادین و دقیق علمی جزئیات سایر ادیان و تمدنها، در عرصه جهانی وارد شویم.
معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: نوع نگاه ما، رابطه ما، احترام متقابل ما و میزان شناخت ما از طرف مقابل همه و همه حقایقی است که خود جلوه نموده و معرف ما و راهگشای بسیاری از رابطهها و سیاستها خواهد بود.
تلاش در جهت نزدیک کردن دیدگاهها از جمله اهداف دانشگاه ادیان است
وی در ادامه گفت: این مرکز فعالیت اولیه خود را با جمعی از دانشوران حوزه علمیه قم با برنامههای آموزشی داخلی در سه رشته ادیان ابراهیمی (مسیحیت، یهودیت)، ادیان شرق (بودیسم، هندویسم، خاور دور، ایران باستان) و مذاهب اسلامی (مذاهب کلامی، فرق و تصوف) در سال 73- 74 آغاز کرد.
نواب ادامه داد: به دنبال تلاشها و پیگیریهای مستمر جهت تربیت نیرو در حوزه ادیان و مذاهب، در طول برنامههای آموزشی سرفصل رشتههای ادیان ابراهیمی، ادیان شرقی، مذاهب اسلامی و فرق و تصوف در سال 1383 تدوین و به وزارت علوم پیشنهاد شد و در شورایعالی گسترش وزارت علوم به تصویب رسید و سپس در این مرکز در سال 1384 با عنوان مرکز آموزش عالی مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، اولین گروه دانشجویی مشغول به تحصیل شدند.
وی با اشاره به اینکه این دانشگاه غیرانتفاعی و غیرسیاسی است به اهداف عالیه آن اشاره کرد و گفت: تربیت دانش آموختگان متخصص در زمینه ادیان و مذاهب، انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و تطبیقی در زمینه ادیان و مذاهب، برقراری ارتباط متقابل با مراکز مشابه و دینپژوهان، گفتگو بین ادیان و مذاهب و تلاش در جهت نزدیک ساختن دیدگاهها از جمله اهداف و رسالتهای این دانشگاه تخصصی است.
حجت الاسلام نواب، معرفی منطقی و علمی اسلام (با رویکرد شیعی) در عین احترام به عقاید، باورها و آیین سایر ادیان و مذاهب از مهمترین اهداف این مجموعه علمی و پژوهشی عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه ادیان پایه و اساس هر ملت و تمدنی را میسازد، مطالعه بنیادی در این زمینه را ضروری عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بازگشایی ششمین سال تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب که با حضور علما، فضلا و برخی از مدیران و چهرههای علمی و فرهنگی کشور در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد گفت: جهان حدود شش میلیارد جمعیت دارد که 25 درصد از آن جمعیت را مسلمانان تشکیل میدهند، وجود رسانهها و گستردگی وسایل ارتباط جمعی بسیاری از فرهنگها را به هم نزدیک کرده است.
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