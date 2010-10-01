شبکه استانی سمنان بر روی ماهواره قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سامانه پخش ماهواره ای برنامه های صدا و سیمای مرکز سمنان "آپلینک" عصر پنج شنبه با حضور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سمنان افتتاح شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز سمنان در آیین راه اندازی آپلینک مرکز سمنان گفت: استان سمنان دیگر هیچ نقطه از آن نقطه کور برای پوشش شبکه استانی و شبکه های دیگر نخواهیم داشت.

رمضانعلی شریفی فر با بیان اینکه این طرح از مصوبات دور اول سفر دولت به استان سمنان است، گفت: با راه اندازی این سامانه شبکه قرآن و آموزش در شهرهای مهدی شهر و شهمیرزاد نیز راه اندازی شد.

به گفته وی، ساکنان مناطق فولاد محله، حسین آباد کالپوش و خارتوران نیز از این پس می توانند برنامه های شبکه استانی سیمای سمنان را دریافت کنند.