  1. استانها
  2. سمنان
۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

باحضور ضرغامی؛

شبکه استانی سمنان بر روی ماهواره قرار گرفت

شبکه استانی سمنان بر روی ماهواره قرار گرفت

سمنان - خبرگزاری مهر: شبکه استانی سیمای مرکز سمنان با هزینه بالغ بر 12 میلیارد ریال بر روی ماهواره قرار گرفت و با راه اندازی این سیستم پوشش تصویری شبکه های ملی و استانی در سراسر استان تکمیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سامانه پخش ماهواره ای برنامه های صدا و سیمای مرکز سمنان "آپلینک" عصر پنج شنبه با حضور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سمنان افتتاح شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز سمنان در آیین راه اندازی آپلینک مرکز سمنان گفت: استان سمنان دیگر هیچ نقطه از آن نقطه کور برای پوشش شبکه استانی و شبکه های دیگر نخواهیم داشت.

رمضانعلی شریفی فر با بیان اینکه این طرح از مصوبات دور اول سفر دولت به استان سمنان است، گفت: با راه اندازی این سامانه شبکه قرآن و آموزش در شهرهای مهدی شهر و شهمیرزاد نیز راه اندازی شد.

به گفته وی، ساکنان مناطق فولاد محله، حسین آباد کالپوش و خارتوران نیز از این پس می توانند برنامه های شبکه استانی سیمای سمنان را دریافت کنند.

کد مطلب 1162082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها