سامان استرکی به خبرنگار مهر گفت: قرار بود "حباب" در بخش مسابقه سینمای جشنواره فیلم کودک روی پرده برود، اما با نظر آقای احمدیان دبیر جشنواره گویا فیلم به بخش ویدئویی راه پیدا کرده، من هم به جشنواره نمی‌روم تا انتقادم را نسبت به این نوع نگاه در انتخاب فیلم نشان دهم.

وی ادامه داد: "حباب" با نگاه سینمایی ساخته شده و تجربه‌ای تازه در سینمای کودک است و با نیازها و خواسته‌های آنان ساخته شده است. توقع می‌رود برگزار‌کنندگان جشنواره نگاهی عمیق و جدی به موضوعهای مربوط به بچه‌ها داشته باشند، کودک و نوجوان امروز در معرض تجربه‌های تازه تصویری است و باید با این نگاه برای آنها فیلم ساخت.

کارگردان "صندلی خالی" افزود: "حباب" تنوع تصویری فراوان و دیالوگ‌های محدود دارد، فیلمسازی با نگاهی که در دهه 60 و 70 وجود داشته پاسخگوی نیاز نسل امروز نیست. من این فیلم را با توجه به تجربه بصری نسل امروز ساخته‌ام.

منوچهر شاهسواری تهیه‌کننده این فیلم در این باره به خبرنگار مهر گفت: "حباب" محصول سیما فیلم است و من و استرکی با هم صحبت‌هایی برای تبدیل فیلم داشتیم اما در نهایت فیلم به بخش ویدئویی رفت و از ابتدا برای همین بخش درنظر گرفته شده بود.

بازیگران "حباب" سامان ارسطو، متین حیدرنیا، آریا صالحی، علیرضا رضازاده، هستی خان‌چرلی، مرضیه دلشاد، سیامک قاسمی، ارژنگ درژند، آقاجان فشارکی، اعظم علی‌پور، علی آشفته، علی نوری‌زاده و علی شهریار هستند.