به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران در شهريور ماه امسال عوامل واحد اجرائيات شهرداري تهران 417 نفر ولگرد و متكدي را از سطح مناطق 22 گانه شهرجمع آوري و 3 هزار و 455 نفر كارگر خياباني را ساماندهي كرده است.

بر پايه همين گزارش اين واحد در طول شهريورماه از601 عمليات ساختماني بدون پروانه ساخت جلوگيري كرده و 3هزارو 479 مورد ماموريتهاي پلمپ وفك پلمپ و ساير ماموريتهاي اجراي احكام وساماندهي را به پايان رسانده است.

اين گزارش حاكي است ماموران اين اداره با استقرار در پاركهاي لويزان ، سرخه حصار ، چيتگرو ملت به طور شبانه روزي به منظور تامين امنيت شهروندان و خانواده ها و پيشگيري از وقوع جرايم موفق به جمع آوري و دستگيري 3 هزار و 3نفر ولگرد و اوباش شده است .

همچنين در طول شهريور ماه امسال واحد اجرائيات 1هزارو 345 قلاده سگ ولگرد را به منظور تامين امنيت مردم در مناطق 22 گانه جمع آوري و هلاك كرده است .

گفتني است طي ماه گذشته 9هزارو 727مورد سد معبر در سطح معابر از سوي عوامل واحد اجرائيات رفع و جمع آوري شده است .