رئیس جمهور اکوادور از سوء قصد نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروهای امنیتی اکوادور در ساعات پایانی شب گذشته با شلیک گلوله و درگیر شدن با شبه نظامیان توانستند جان "رافائل کورآ" را نجات دهند.

شبه نظامیان با هدف کودتا به بیمارستانی که رئیس جمهور اکوادور در آن حضور داشت حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی این کشور مواجه شدند.

به گفته منابع امنیتی در این درگیری دست کم یک نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، اکوداور در روزهای گذشته به دلیل انجام اصلاحات اقتصادی با بحران و تظاهرات گروه های مخالف مواجه شده بود.