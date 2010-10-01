به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور در جمع خبرنگاران از توفقات به عمل آمده با اتحادیه طلا و جواهر برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبرداد و گفت: روز چهارشنبه هفته جاری نمایندگانی از اتحادیه برای اعلام مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس آمدند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس به اعضای اتحادیه اجرای کامل قانون را تذکر داده است، تصریح کرد: مجلس آماده است که در صورت نیاز هرگونه اصلاحی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام دهد، اما باید اعضای اتحادیه نیز قانون را اجرا و مغازه های خود را باز کنند.

وی همچنین با اعلام اینکه هفته آینده با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان اتحادیه طلا و جواهر جلسه ای را برای بررسی مشکلات و استماع سخنان اعضای اتحادیه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: نمی توانیم برای اجرای قانون برای برخی از گروهها تبعیض قائل شویم.

فتحی پور با انتقاد از تعویق در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از گذشت دو سال از تصویب قانون در مجلس برای برخی از گروه‌ها، گفت: فاز 4 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 12 گروه را شامل می شود که تنها یک گروه آن را اجرا نمی کنند.

وی با بیان اینکه اینگونه مسائل و تعطیلی بازار برای امتناع از اجرای قانون به بدعت بدی تبدیل می شود، این سئوال را مطرح کرد که چرا اعضای اتحادیه در زمان تصویب قانون و پیش از اجرای آن اعتراض نکردند و چند ساعت مانده به اجرا نسبت به آن اعتراضات خود را اعلام کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اجرای این قانون برای مدت 3 ماه به صورت آزمایشی است و اگر اشتباهی در دریافت مالیات صورت گیرد، از سوی دولت استرداد می شود.

وضعیت بازار ارز و سکه

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به میزان کافی ارز در اختیار صرافی ها و بانکها قرار می گیرد، افزود: نمایندگان مجلس در این خصوص جلسه ای را در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک برگزار کردند، در این جلسه مقرر شد که هیچ محدودیتی برای خرید ارز وجود نداشته باشد و به قیمت دولتی ارز عرضه شود و قیمت دلار به 1050 تا 1060 تومان در بازار خواهد رسید.

قانون هدفمندی یارانه ها

وی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از آبان ماه امسال خبرداد و افزود: مبلغ یارانه های نقدی در آخر ماه جاری در حساب افراد خواهد بود اما این مبلغ تا زمان تغییر قیمتها قابل برداشت نخواهد بود.

فتحی پور با بیان اینکه قیمت بنزین بدون سهمیه در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و با اصلاح قیمتها 400 تومان در نظر گرفته شده است، گفت: از آبان ماه امسال این نرخ اعمال خواهد شد.

تائید صلاحیت مدیران

وی از ورود مجلس به موضوع تائید صلاحیت مدیران بانکی توسط بانک مرکزی خبرداد و گفت: رئیس مجامع بانکهای دولتی بر اساس قانون مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

وی با بیان اینکه مدیران بانکهایی که 20 درصد سهام آنها در اختیار دولت است نیز با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، افزود: البته از نظر تخصصی وزیر اقتصاد در زمان تعیین مدیران با بانک مرکزی مشورت می کند. مدیرعامل بانک ملی نیز با مصوبه هیئت وزیران انتخاب شده و عدم تائید صلاحیت وی به منزله پشت کردن به تصمیمات هیئت وزیران است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تمدید مدیرعاملی بانک ملی توسط این هیئت، خاطرنشان کرد: کارهای سلیقه ای کشور را به مسائل حاشیه ای می کشاند، کارها باید با آرامش و وحدت پیش رود، این در حالی است که باید به فکر دور زدن تحریمها و کنترل و تنظیم بازار سکه و ارز باشیم.

فتحی پور در پاسخ به این سئوال که اگر بانک مرکزی امکان تائید صلاحیت مدیران بانکی را نداشته باشد، استقلال بانک مرکزی لطمه نمی بیند؟ گفت: قانونی برای استقلال بانک مرکزی نداریم. بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکها را بر عهده دارد و اگر تخلفی در این زمینه باشد حق برخورد را دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک مرکزی در صورت مشاهده تخلف از سوی مدیران بانکی می تواند وارد عمل شود و می توانند برای آن گزارش بازرسی تهیه کنند.

وی با طرح این سئوال که چرا بانک مرکزی در زمان انتخاب مدیرعامل بانک ملی اظهار نظر نکرده است و بعد از گذشت 18 ماه به فکر این کار افتاده است؟ افزود: مجلس به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. این قضیه هیچ ضرر و زیانی برای مدیرعامل بانک ملی ندارد زیرا وی از مدیران با کفایت و همراه دولت است که وامهای تکلیفی را نیز انجام می دهد.

فتحی پور با اشاره به سابقه 35 ساله محمود خاوری در بخش بانکی ،گفت: تائید صلاحیت برای فردی که مدتها مدیریت بانکی را برعهده گرفته و از بزرگترین بانکهای کشور است، منطقی نیست.