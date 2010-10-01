ایران سهم خود را در پروژه راه آهن شمال - جنوب اجرایی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند نیوز، علی آقامحمدی روز پنجشنبه در باکو اعلام کرد: ایران در چارچوب پروژه ایجاد راه آهن "شمال- جنوب" که سیستم های راه آهن آذربایجان، روسیه و ایران را متصل خواهد کرد، قسمت راه آهن قزوین- رشت را بطور مستقل احداث خواهد کرد.

طرح کریدور حمل و نقلی "شمال- جنوب" ایجاد ارتباط خط آهن واحد از اروپا با هند و کشورهای آسیای شرقی بوسیله روسیه، آذربایجان و ایران را هدف قرار داده است.



بمنظور اجرای این طرح نیاز به هزینه ای بیش از 400 میلیون دلار می باشد. زیرا، بخش اعظم کارها بایستی در ایران که تا مرز آذربایجان دارای ارتباط خط آهن نمی باشد، انجام شود. کارهایی به ارزش 35- 40 میلیون دلار باید در آذربایجان صورت بپذیرد.



به گفته محمدی، در پایان مذاکرات با وزرای حمل و نقل و دارایی آذربایجان در مورد از سرگیری مذاکرات سه جانبه دایر بر مسئله ساخت قسمت باقی مانده راه آهن تا مرز آذربایجان تصمیم گیری شد. این کارها شامل ساخت راه آهن از قسمت رشت تا آستارای ایران به طول 165 کیلومتر است. طرفین در خصوص برگزاری دیدارها مبنی بر فعال کردن حضور روسیه در این پروژه تصمیم گرفتند.



حجم امور در قسمت آذربایجان شامل ساخت خط آهن حدوداً به طول 8.5 کیلومتر تا ایستگاه آستارای آذربایجان، ساخت ایستگاه مجهز به سیستم تعویض ریلها، تأسیسات زیربنایی مرزی و گمرکی است.



همچنین پیش بینی می شود که پل خط آهن مرزی نیز احداث گردد. ولی اجرای این طرح همزمان با ایران انجام خواهد گرفت.



ترابری ها در این کریدور در مرحله اولیه 5 میلیون تن پیش بینی می شود و انتظار می رود، این حجم در آینده 10 تا 15 میلیون افزایش یابد.



گمرک بیله سوار 24 ساعته می شود

علی آقامحمدی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز گفت: ما با طرف آذربایجان توافق کردیم که گمرک بیله سوار قبل از پایان سال 24 ساعت فعالیت بکند.



محمدی افزود: "ما توافق کردیم که گمرک دو کشور در منطقه بیله سوار 24 ساعته فعالیتش را ادامه بدهد".

به گفته آقامحمدی همچنین طرفین در مورد افزایش تعداد گمرکها میان دو کشور به توافق رسیدند. طرف ایرانی آماده بررسی طرح استقرار گمرکهای جدید که از سوی طرف آذربایجانی پیشنهاد خواهد شد، می باشد.

ایران به جهت لغو یکجانبه روادید با آذربایجان، بمنظور ایجاد تسهیلات در تردد مرز در شرایط افزایش علاقه مندان برای سفر به ایران، در صدد پیاده کردن سیستم پنجره واحد در گمرکات دو کشور و افزایش ساعات کاری آنها است.

ایران می تواند مدت اقامت اتباع آذربایجانی در این کشور را تمدید کند



علی آقامحمدی مسئول نظارت بر امور اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ایران و معاون معاون اول رئیس جمهور این کشور امروز در نشست خبری در باکو اعلام کرد، ایران مسئله تمدید مدت اقامت اتباع آذربایجانی در این کشور را مطرح خواهد کرد.



آقامحمدی افزود: "با توجه به درخواستهای متعدد تمدید مدت اقامت اتباع آذربایجانی در ایران از 15 روز تا یک ماه، پس از بازگشت از سفر، این مسئله را در جلسه دولت مطرح و تمدید مدت اقامت اتباع آذربایجانی در ایران را تأمین خواهیم کرد".



ایران روادید برای اتباع آذربایجانی را بطور یکجانبه لغو کرده و از تاریخ اول فوریه سال 2010، اتباع آذربایجانی عازم ایران نیازمند به صدور ویزا نمی باشند.

شرکتهای ایرانی در منطقه قره باغ اشغالی فعالیت نمی کنند



مسئول نظارت بر امور اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ایران و معاون محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این کشور گفت که شرکتهای ایرانی هیچ گونه فعالیتی در منطقه قره باغ ندارند.



وی همچنین اظهار داشت که ایران تمامیت ارضی آذربایجان را از روز اول به رسمیت شناخته و همچنان به رسمیت می شناسد.