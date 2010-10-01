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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

در اعتراض به اقدام امریکا؛

سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه احضار شد

در پی اقدام غیر قانونی دولت آمریکا در اعمال تحریم علیه هشت نفر از مقامات جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه الئوآگوستی سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به نامبرده ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آمریکای شمالی وزارت امور خارجه در ملاقات با سفیر سوئیس تاکید کرد: اقدام دولت آمریکا دخالت آشکار در امور داخلی ایران و نقض صریح بند اول بیانیه الجزایر است.

وی افزود: این اقدام به معنی اخلال درنظم بین المللی است زیرا هیچ اصل در حقوق بین الملل چنین اجازه را به دولت آمریکا نمی دهد. همچنین سوء استفاده سیاسی از مفهوم انسانی حقوق بشر به معنی تضعیف این مفهوم مقدس است لذا مسئولیت در هر سه مورد متوجه دولت آمریکا خواهد بود.

این مقام وزارت خارجه با اشاره به اینکه در رای گیری روز گذشته شورای حقوق بشر، دولت آمریکا تنها دولت مخالف گزارش هیئت کارشناسی سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی بود، تاکید کرد: این امر نشان می دهد دولت آمریکا به عنوان حامی مهمترین مورد نقض حقوق بشر و دولت ناقض حقوق بشر، نمی تواند مدعی حقوق بشر بوده و از این مفهوم سوء استفاده سیاسی کند.

سفیر سوئیس در این ملاقات تاکید کرد: پیام اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران را به دولت آمریکا ابلاغ خواهد کرد.

کد مطلب 1162104

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