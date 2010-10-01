نقش دیپلماسی رسانه ای در جهان تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، سید عزت الله ضرغامی شامگاه پنج شنبه در یادواره شهدای شهمیرزاد گفت: روشنگری های شبکه های بین المللی رسانه ملی "پرس تی وی" نقش برجسته ای در افشای سیاستهای آمریکا داشته است.

وی افزود: کارشناسان مستقل جهان بعد از سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل و ارائه پیشنهادات در خصوص حادثه 11 سپتامبر در شبکه " پرس تی وی" سخنان رئیس جمهور ایران را تائید کرده اند.

به گفته وی، رئیس جمهوری در سخنان خود در نیویورک چند عامل را در حادثه 11 سپتامبر عنوان کرد که حمایت آمریکا از گروه تروریستی برای ایجاد این حادثه و نقش خود آمریکا در ایجاد این حادثه را دو عامل قابل توجه عنوان کرد که در نظرسنجی یکی از شبکه های آلمانی 69 درصد مردم این دو عامل را تائید کرده اند.

ضرغامی تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور ایران صحبت می کند تمام رسانه ها متوجه سخنرانی و صحبت های رئیس جمهور ایران هستند و اگر چند گروه به صورت نمادین مجلس را ترک می کنند باید بدانند که به توجه بیشتر مردم و مخاطبان به سخنان رئیس جمهور کمک می کنند.

وی ادامه داد: مردم با دیدن اینگونه واکنشها به سخنان رئیس جمهور بیشتر ترغیب می شوند که سخنان رئیس جمهوری ایران را دنبال کنند و اگر چند شبکه در زمان پخش مستقیم سخنان رئیس جمهور زمانی که خود را در خطر می بینند برنامه های شبکه را قطع می کنند آنها نیز به توجه بیشتر مردم کمک می کنند.

رئیس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: اینگونه رفتارهای شبکه های تلویزیونی پشتوانه آمریکا و اسرائیل به نوعی تبلیغ بیشتر برای ایران است.

وی یادآور شد: گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با شبکه BBC فارسی با چند خطای فاحش آبروی اوباما را برد و شان رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کرد.

ضرغامی افزود: وقتی هشت شخصیت ایرانی را در تحریم قرار می دهند که ویزای آمریکا برایشان صادر نمی شود و حسابهای شخصی خارجی آنها مسدود می شود و...اینها واکنشهای بی تدبیرانه و بچه گانه دشمنان ایران است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و یادی از شهدا گفت: شهدا در میان ظلمات و تاریکی ها راه را در جامعه اسلامی نشان می دهند و اهمیت چراغ نورانی و مشعل فروزان وقتی معلوم می شود که انسان در ظلمات و تاریکی به دنبال راه نجاتی باشد که ارزش نوری را که راه را نشان می دهد بیشتر می فهمد.

رئیس سازمان صدا و سیما اضافه کرد: شهدا نشان هدایتند و اگر مسئولی بخواهند در مسیر منحرفی گام بردارند وقتی عکس شهدا را مجسم می کند که راه انقلاب را یادآوری می کنند مسیرهای انحرافی حذف می شود.

وی با اشاره به اینکه وقتی شهمیرزاد منطقه کوچکی از نظر جمعیتی 90 شهید را به نظام تقدیم می کند، گفت: این نشان دهنده عظمت دفاع مقدس ایران و توجه به ارزشهای انقلاب در بین مردم سراسر کشور است.

ضرغامی اضافه کرد: شهدا عزیزترین گوهر وجودی خود را برای اسلام عزیز تقدیم کردند و به درستی که چراغ هدایتند و خانواده شهدا به عنوان چشم و چراغ ملت باید بدانند که بالاترین افتخار آنها خانواده شهید بودن است.

وی با اشاره به آیه های متعدد درخصوص شهدا در قرآن کریم گفت: خانواده شهدا با خداوند معامله کردند و معامله با خداوند بزرگترین معامله در دنیا و آخرت است.

در این مراسم استاندار سمنان، نماینده سمنان در مجلس و امام جمعه شهمیرزاد سخنان کوتاهی درباره نقش شهدا و دوران دفاع مقدس بیان کردند.

این یادواره به منظور گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید احمد صادقی شهمیرزادی، حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی و محمد تقی عظیمی و 84 شهید و 5 لاله گمنام در شهمیرزاد با حضور رئیس سازمان صدا وسیما، معاون مجلس و امور استانهای صدا و سیما، استاندار سمنان، نمایندگان سمنان و دامغان در مجلس، مدیران کل دستگاه های اجرایی و مسئولان بخش شهمیرزاد برگزار شد.