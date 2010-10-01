

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "کیمیا" به کارگردانی احمدرضا درویش پنجشنبه هشتم مهرماه ساعت 14:40 ازشبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم زنده‌یاد خسرو شکیبایی، بیتا فرهی، رضا کیانیان و نادر رج‌زاده بازی کردند و درخلاصه داستان فیلم آمده است: در آغاز جنگ تحمیلی، همسر رضا باردار است و باید مورد عمل جراحی قرار گیرد. رضا او را به بیمارستان می‌رساند و خود به اسارت قوای دشمن در می‌آید.

فیلم سینمایی "اسرار خانوادگی" به کارگردانی سورن کراگ جکوبسن محصول سال 2008 دانمارک و سوئد است که پنجشنبه هشتم مهرماه ساعت 22 ازشبکه یک پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده است: لیو و توماس که نامزد هستند، ناگهان بین آنها اختلافی پیش آمده و " لیو " در آتش‌سوزی خانه می‌سوزد.



فیلم سینمایی "تونل" به کارگردانی مجتبی راعی 45 دقیقه بامداد روز جمعه 9 مهرماه ازشبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم مهدی فقیه، عبدالحسین برزیده، علیرضا اسحاقی، محسن قصابیان و اکبر پاکزاد بازی کردند و داستان درباره گروهی از رزمندگان است.



فیلم سینمایی "سرزمین سپید" به کارگردانی مارک مایلول جمعه 9 مهر ساعت 8:15 از شبکه یک پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره پل در حال ورشکستگی است که جنازه مردی را به طور اتفاقی پیدا می‌کند. این فیلم محصول سال 2005 است.



فیلم تلویزیونی "پیوند" به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر جمعه 9 مهرماه ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم ژاله صامتی، مجید مظفری، بهروز بقایی، بهناز جعفری و ایرج سنجری بازی می‌کنند و داستان درباره پسری است که به خاطر بیماری مغزی به کما می‌رود.



فیلم سینمایی "عملیات کرکوک" به کارگردانی جمال شورجه شنبه 10 مهرماه از شبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم جهانبخش سلطانی، محرم زینال‌زاده، جعفر دهقان و اردلان شجاع‌کاوه بازی کردند و داستان درباره پالایشگاه کرکوک است که به آتش کشیده می‌شود.



فیلم سینمایی "شمال و جنوب" در دو قسمت پنجشنبه و جمعه هشتم و نهم مهرماه به ترتیب 23:45 و 17:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم با بازی ریچارد آرمیتیگ و تیم پیگوت درباره قاضی هیل است که به علت فشار نخست وزیر برای تبرئه کردن متهمان یک پرونده به میلتون مهاجرت کرده است.



فیلم سینمایی "گیوتین" پنجشنبه هشتم مهرماه ساعت 20 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم محصول هنگ‌کنگ است و داستان آن درباره حاکم وقت چین است که از دستگاهی برای نابودی مخالفانش استفاده می‌کند. در این فیلم چن کان تای و کیو فنگ بازی کردند.



فیلم سینمایی "از نسل آفتاب" جمعه 9 مهرماه ساعت 14:45 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم هندی با بازی آمیتا باچان درباره پسر خانواده‌ای است که با وجود مخالفت پدرش با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج می‌کند.



فیلم سینمایی "بازی شاه" به کارگردانی نیکلای آرسل جمعه 9 مهرماه ساعت 20:30 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. در این فیلم ناستا آرسل، نیکلاس برو و لارس میکلسن بازی کردند و داستان درباره نامزد نخست وزیری است که یک شب بعد از سخنرانی و در رفتن به منزلش تصادف می‌کند.



فیلم سینمایی "سکوت" به کارگردانی مارک توندرا جمعه 9 مهرماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان درباره زن و شوهری است که در زندگی زناشویی خود دچار مشکلات می‌شوند. در این فیلم ویلیام اش و کریستین باتوملی بازی کردند.