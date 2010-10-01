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۹ مهر ۱۳۸۹، ۹:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واکنش ولایتی به ادعای کشورهای همسایه درباره ملیت دانشمندان بنام ایرانی

واکنش ولایتی به ادعای کشورهای همسایه درباره ملیت دانشمندان بنام ایرانی

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل درباره ادعاهای کشورهای همسایه درباره ملیت دانشمندان ایرانی گفت: ما باید به صورت ویژه بر روی دانشمندان ایرانی که متعلق به ما هستند کار کنیم و ثابت کنیم که این افراد در قلمرو ایران زندگی می کرده اند و زبانشان فارسی بوده است.

دکتر علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: ما نمی توانیم جلوی صحبتها و ادعاهای این کشورها را بگیریم. ما باید روی دانشمندان ایرانی که متعلق به ما هستند کار کنیم، شرح حال آنها را بنویسیم و اثبات کنیم که این افراد در قلمرو ایران زندگی می کرده اند و زبانشان فارسی است.

وی یادآور شد: اگر بتوانیم این کار را به خوبی اجرایی کنیم می توانیم ثابت کنیم که این افراد ایرانی هستند و در علوم مختلف از جمله پزشکی و نجوم کارهای ارزنده ای داشته اند.

ولایتی درباره کارگروه تدوین فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی برای دانشجویان از پیشرفت فعالیتهای این کارگروه خبر داد و گفت: این کارگروه در این زمینه هم فعال است.

به گزارش مهر، پیش از این برخی کشورهای همسایه دانشمندان و بزرگان علم و ادب ایرانی از جمله ابن سینا، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم عمر خیام و ... را متعلق به خود دانسته اند و هر از چند گاهی یکی از این کشورها ادعا می کنند که این بزرگان ایرانی نیستند و متعلق به آنها هستند.

کد مطلب 1162116

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