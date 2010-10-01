واکنش ولایتی به ادعای کشورهای همسایه درباره ملیت دانشمندان بنام ایرانی

دکتر علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: ما نمی توانیم جلوی صحبتها و ادعاهای این کشورها را بگیریم. ما باید روی دانشمندان ایرانی که متعلق به ما هستند کار کنیم، شرح حال آنها را بنویسیم و اثبات کنیم که این افراد در قلمرو ایران زندگی می کرده اند و زبانشان فارسی است.

وی یادآور شد: اگر بتوانیم این کار را به خوبی اجرایی کنیم می توانیم ثابت کنیم که این افراد ایرانی هستند و در علوم مختلف از جمله پزشکی و نجوم کارهای ارزنده ای داشته اند.

ولایتی درباره کارگروه تدوین فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی برای دانشجویان از پیشرفت فعالیتهای این کارگروه خبر داد و گفت: این کارگروه در این زمینه هم فعال است.

به گزارش مهر، پیش از این برخی کشورهای همسایه دانشمندان و بزرگان علم و ادب ایرانی از جمله ابن سینا، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم عمر خیام و ... را متعلق به خود دانسته اند و هر از چند گاهی یکی از این کشورها ادعا می کنند که این بزرگان ایرانی نیستند و متعلق به آنها هستند.