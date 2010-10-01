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۹ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۸

در حمله شبه نظامیان ؛

27 تانکر ناتو در آتش سوخت/ مسیر ارتباطی پاکستان به افغانستان قطع شد

27 تانکر ناتو در آتش سوخت/ مسیر ارتباطی پاکستان به افغانستان قطع شد

حمله صبح امروز شبه نظامیان حاضر در پاکستان به کاروان تانکرهای سوخت نیروهای ناتو موجب انهدام 27 دستگاه از آنها و قطع مسیر ارتباطی نیروهای ائتلاف در این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این حمله دست کم سه نفر از نظامیان پاکستانی کشته شدند و شدت درگیری موجب شد تا دولت این کشور دستور مسدود شدن راه ارتباطی نیروهای ائتلاف از پاکستان به افغانستان را صادر کند.

گفته می شود قرار است مسیر جدیدی در پاکستان برای انتقال سوخت نیروهای ناتو تدارک دیده شود.

به نوشته آسوشیتد پرس، هر چند در گذشته نیر حملاتی به تانکرهای حامل سوخت نیروهای ناتو در پاکستان انجام می گرفت اما انهادام یکباره 27 تانکر موجب شده تا کشورهای غربی در اندیشه یافتن مسیری جایگزین برای انتقال سوخت و تجهیزات از راه زمینی به افغانستان باشند.

به گفته منابع امنیتی پاکستان، تانکرهای حامل سوخت در ساعات ابتدایی صبح امروز زمانی که در یک پایانه در شهر "شکارپور" در ایالت سند توقف کرده بودند از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار گرفتند.  

این تانکرها از کراچی عازم کویته بودند که مورد حمله قرار گرفتند.

کد مطلب 1162118

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