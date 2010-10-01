تبادل 20 هیئت فرهنگی بین ایران و هلند در 6 ماهه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه بین دو کشور گفت: روابط بین ایران و هلند به چهار قرن گذشته بر می گردد و از آن زمان تا کنون تعاملات بسیاری بین دو کشور صورت گرفته و پیوندهای مشترکی بین دو ملت ایجاد گردیده که زمینه خوبی برای همکاریهای فرهنگی بین دو کشور محسوب می شود.

سفیر ایران افزود که در شش ماهه اول امسال بیش از بیست هیات در بخش فرهنگی بین دو کشور مبادله شده و این موضوع حاکی از این است که تعاملات بین دو ملت ریشه دار و عمیق است.



دونر نیز با ابراز خرسندی از افزایش تعاملات فرهنگی بین دو کشور و همکاری بین این موسسه با نهادهای فرهنگی وهنری داخل کشور از افزایش همکاریهای بین موسسه سلطنتی تراپیکال و نهادهای فرهنگی و هنری ایران استقبال کرد.

موسسه سلطنتی تراپیکال یک مرکز مستقل می باشد که با اجرای پروژه های توسعه ای، تحقیقات علمی، آموزشی و ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی در سطح بین المللی در جهت کمک به توسعه پایدار، از بین بردن فقر و صیانت فرهنگی فعالیت می کند.

این موسسه با حدود 500 کارمند دارای بخش های مختلفی از جمله موزه ، تئاتر و انتشارات است

