هدف اول صدام و حامیانش سقوط جمهوری اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی، دستیار ومشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در چهارمین اردوی آموزش متمرکز کتابداران ، با عنوان بصیرت کتابدار که به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار گردید ، به تشریح ویژگی های فرهنگ و تمدن اسلامی و رابطه آن با دفاع مقدس پرداخت و گفت: بزرگترین رسالت انقلاب اسلامی ما در مقیاس جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت جمهوری اسلامی، احیاء فرهنگ و تمدن اسلامی در مقیاس جهانی است. از نظر بنده حدود 400 سال قبل شیخ بهایی در دوران صفویه با استفاده از قدرت پادشاهان آن زمان پایه گذار یک فرهنگ و تمدن اسلامی در ایران شدند و آن فرهنگ و تمدن تا اندازه ای به عراق، پاکستان، هندوستان و آسیای مرکزی رفت.
وی افزود: حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در قرن حاضر احیا گر فرهنگ و تمدن اسلامی جدید در مقیاس جهانی هستند. زیر بنای این فرهنگ و تمدن جدید از نظر من بر مبنای قرآن و سنت رسول خدا(ص) و عترت طاهرینش و سابقه فرهنگ و تمدن اسلامی است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین رخداد تاریخی که در ایران به وقوع پیوست و یک بازتاب جهانی داشت، هشت سال دفاع مقدس می باشد که بر سه عنصر رهبری، ایدئولوژی و مردم متکی بود. برای اولین بار فرمانده کل قوای ایران یک مجتهد جامع الشرایط بود. امام یک عارف به تمام معنا بودند. امام بزرگوار ما جنگ را فرماندهی و مدیریت کرد و به پیروزی رساند. مدیریت و رهبری امام فقط شامل ایران نبود، ایشان عراق، کشورهای منطقه، آمریکایی ها و شوروی ها را مدیریت کرد. هیچ جلسه ای بین سران شوروی و آمریکا نبود که یک موضوعش جنگ ایران نباشد. چه کار کنند که ایران شکست بخورد. در این جنگ یک ائتلاف جهانی علیه ایران بود که رهبری سیاسی جنگ را آمریکایی ها عهده دار بودند. رهبری و مدیریت و فرماندهی کل قوا امام(ره) در مقیاس جهانی بود و این جنگ را به پیروزی رساندند.
سرلشکر صفوی در ادامه به تبیین دلایل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ پرداخته و گفت: عراقی ها و حامیانشان به هدفشان نرسیدند. هدف اول آنها سقوط جمهوری اسلامی بود. ایران و جمهوری اسلامی سقوط نکرد و این رژیم بعث عراق بود که سقوط کرد و آثاری از آن نیست. عراق اشغال نظامی شد. صدام آمده بود که خوزستان را اشغال کند اما اکنون عراق هشت سال است که اشغال نظامی شده، بیش از یک میلیون کشته شدند، سه میلیون آواره و هزاران نفر زخمی و معلول شدند. هنوز هم عراق به هم ریخته است و اقتصاد آن در دست آمریکایی هاست. شوروی هم که هزاران موشک و هواپیما به عراق داد و دستش به خون جانان ما آلوده بود چه بلایی سرش آمد. در سال 1991 میلادی کشور اتحاد جماهیر شوروی 15 تکه شد.
کویتی ها هفت ساعت دوام نیاوردند و ملت ما هشت سال دوام آورد.عراقی ها هرچه در کویت بود را بردند.
وی تصریح کرد: کویتی ها برای باز پس گیری کشورشان دست به دامان شیطان بزرگ، آمریکا و متحدانش شدند و در سال 1991 عراق را از کویت بیرون کردند. ما دست به دامان چه کسی شدیم. ما سرزمین مان را پس گرفتیم و برای گوشمالی آنها، در سال 1360 با اجازه امام وارد عراق شدیم تا به دشمنان بفهمانیم ما آنها را تا خانه هایشان تعقیب خواهیم کرد. برای آنکه به آنچه اراده سیاسی ایران بود دسترسی پیدا کنیم. فاو را گرفتیم و در کربلای 5 به دروازه ها ی شرقی بصره، و ده کیلومتری آن رسیدیم. ما می گوییم اگر یک واحد نظامی به ده کیلومتری شهری برسد که برد توپخانه آن شهر را هدف قرار دهد، آن شهر سقوط کرده و نا امن است.
دکترصفوی از دیگر دلایل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت ساله را، معرفی عراق بعنوان آغاز گر جنگ دانست و به بیان دیگر دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس پرداخت و افزود: آنها می خواستند جلوی صدور انقلاب اسلامی را بگیرند. ملت ما با همان ایدئولوژی که انقلاب کرد ، دیدند که این جنگ می خواهد انقلاب و نظام نو پایشان را از بین ببرد و سرزمینشان را اشغال کند، تمام جوانان، زنان و مردان ایران با فرمان امام برای دفاع قیام کردند. فرزندان امام در خط مقدم ارتش، سپاه ، عزیزان جهاد سازندگی و کمیته ها در این هشت سال درخطوط اول جبهه ها بودند. مدارس، بازارها، دانشگاه ها، روستاها و کتابخانه ها و... عمق جبهه ها بودند.
وی ادامه داد: عزیزان من یک ملتی جنگ را جلوبرد که ایدئولوژی اش اسلامی بود و ملت ما برای خدا استقامت کردند، رزمندگان ما با نام خدا می جنگیدند. دفاع مقدس یک مکتبی بنام مقاومت اسلامی شکل داد. مکتب مقاومت اسلامی ایران در لبنان حزب الله و در فلسطین مقاومت اسلامی حماس را شکل داد.
وی تصریح کرد:1 میلیارد و560 میلیون مسلمانان جهان تحت تاثیر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس یادگرفتند که چگونه در مقابل آمریکا بایستند. وامروز از دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت می توان در ایجاد فرهنگ اسلامی استفاده کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تصویب درس آشنائی با دفاع مقدس ، گفت: با همکاری وزارت علوم 2 واحد اختیاری درس آشنایی با دفاع مقدس را در آن وزارتخانه به تصویب رساندیم که در مقطع لیسانس همه دانشگاه ها ارایه شود و الان سه سال است که این درس در دانشگاه آزاد اسلامی ارایه می گردد و با وجود آنکه دانشجویان برای گذراندن واحد باید هزینه پرداخت کنند با استقبال خوبی موا جه شده است.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه به بیان نقش کتابداران و کتابخانه های عمومی کشور در احیاء فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخت و گفت: نقش کتابداران و کتابخانه های عمومی این است که فرهنگ دفاع مقدس را به زبان های مختلف و کاملا دقیق ارایه دهد.
وی در پایان گفت: من مطمئن هستم که یکی از رسالت های یزرگ نهاد کتابخانه ها عمومی و شما کتابداران می تواند احیاء فرهنگ و تمدن اسلامی باشد. آن چشم انداز آینده ای که برای شما تهیه شده است را اگر بتوانیدعمل کنید می تواند کارساز باشد.
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