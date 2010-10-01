هدف اول صدام و حامیانش سقوط جمهوری اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی، دستیار ومشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در چهارمین ‏‏اردوی آموزش متمرکز کتابداران ، با عنوان بصیرت کتابدار که به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور ‏‏برگزار گردید ، به تشریح ویژگی های فرهنگ و تمدن اسلامی و رابطه آن با دفاع مقدس پرداخت و گفت:‏ بزرگترین رسالت انقلاب اسلامی ما در مقیاس جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت ‏جمهوری ‏اسلامی، احیاء فرهنگ و تمدن اسلامی در مقیاس جهانی است. از نظر بنده حدود 400 سال قبل ‏شیخ بهایی در ‏دوران صفویه با استفاده از قدرت پادشاهان آن زمان پایه گذار یک فرهنگ و تمدن اسلامی ‏در ایران شدند و آن ‏فرهنگ و تمدن تا اندازه ای به عراق، پاکستان، هندوستان و آسیای مرکزی رفت.‏

وی افزود: حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در قرن حاضر احیا گر فرهنگ و ‏تمدن ‏اسلامی جدید در مقیاس جهانی هستند. زیر بنای این فرهنگ و تمدن جدید از نظر من بر مبنای قرآن و ‏سنت رسول ‏خدا(ص) و عترت طاهرینش و سابقه فرهنگ و تمدن اسلامی است.‏

وی ادامه داد: به نظر می رسد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین رخداد تاریخی که در ایران به وقوع پیوست و ‏یک ‏بازتاب جهانی داشت، هشت سال دفاع مقدس می باشد که بر سه عنصر رهبری، ایدئولوژی و مردم ‏متکی بود.‏ برای اولین بار فرمانده کل قوای ایران یک مجتهد جامع الشرایط بود. امام یک عارف به تمام معنا بودند. ‏امام ‏بزرگوار ما جنگ را فرماندهی و مدیریت کرد و به پیروزی رساند. مدیریت و رهبری امام فقط شامل ‏ایران نبود، ‏ایشان عراق، کشورهای منطقه، آمریکایی ها و شوروی ها را مدیریت کرد.‏ ‏هیچ جلسه ای بین سران شوروی و آمریکا نبود که یک موضوعش جنگ ایران نباشد. چه کار کنند که ‏ایران ‏شکست بخورد. در این جنگ یک ائتلاف جهانی علیه ایران بود که رهبری سیاسی جنگ را ‏آمریکایی ها عهده ‏دار بودند.‏ رهبری و مدیریت و فرماندهی کل قوا امام(ره) در مقیاس جهانی بود و این جنگ را به پیروزی رساندند.‏

سرلشکر صفوی در ادامه به تبیین دلایل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ پرداخته و گفت:‏ عراقی ها و حامیانشان به هدفشان نرسیدند. هدف اول آنها سقوط جمهوری اسلامی بود. ایران و جمهوری ‏اسلامی ‏سقوط نکرد و این رژیم بعث عراق بود که سقوط کرد و آثاری از آن نیست. عراق اشغال نظامی ‏شد. صدام آمده ‏بود که خوزستان را اشغال کند اما اکنون عراق هشت سال است که اشغال نظامی شده، بیش ‏از یک میلیون کشته ‏شدند، سه میلیون آواره و هزاران نفر زخمی و معلول شدند. هنوز هم عراق به هم ریخته ‏است و اقتصاد آن در ‏دست آمریکایی هاست. شوروی هم که هزاران موشک و هواپیما به عراق داد و ‏دستش به خون جانان ما آلوده بود ‏چه بلایی سرش آمد. در سال 1991 میلادی کشور اتحاد جماهیر شوروی ‏‏15 تکه شد.‏

کویتی ها هفت ساعت دوام نیاوردند و ملت ما هشت سال دوام آورد.عراقی ها هرچه در کویت بود را بردند.‏

وی تصریح کرد: کویتی ها برای باز پس گیری کشورشان دست به دامان شیطان بزرگ، آمریکا و متحدانش شدند و در سال ‏‏1991 ‏عراق را از کویت بیرون کردند. ما دست به دامان چه کسی شدیم. ما سرزمین مان را پس گرفتیم و برای گوشمالی آنها، در سال 1360 با اجازه امام وارد عراق شدیم تا به ‏دشمنان ‏بفهمانیم ما آنها را تا خانه هایشان تعقیب خواهیم کرد. برای آنکه به آنچه اراده سیاسی ایران بود ‏دسترسی پیدا کنیم. ‏فاو را گرفتیم و در کربلای 5 به دروازه ها ی شرقی بصره، و ده کیلومتری آن رسیدیم. ‏ما می گوییم اگر یک ‏واحد نظامی به ده کیلومتری شهری برسد که برد توپخانه آن شهر را هدف قرار دهد، ‏آن شهر سقوط کرده و نا امن ‏است.‏

دکترصفوی از دیگر دلایل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت ساله را، ‌معرفی عراق بعنوان ‏آغاز ‏گر جنگ دانست و به بیان دیگر دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس پرداخت و افزود:‏ آنها می خواستند جلوی صدور انقلاب اسلامی را بگیرند. ملت ما با همان ایدئولوژی که انقلاب کرد ، دیدند ‏که این ‏جنگ می خواهد انقلاب و نظام نو پایشان را از بین ببرد و سرزمینشان را اشغال کند، تمام جوانان، ‏زنان و مردان ‏ایران با فرمان امام برای دفاع قیام کردند. فرزندان امام در خط مقدم ارتش، سپاه ، عزیزان جهاد ‏سازندگی و کمیته ‏ها در این هشت سال درخطوط اول جبهه ها بودند. مدارس، بازارها، دانشگاه ها، روستاها ‏و کتابخانه ها و... عمق ‏جبهه ها بودند.‏

وی ادامه داد: عزیزان من یک ملتی جنگ را جلوبرد که ایدئولوژی اش اسلامی بود و ملت ما برای خدا ‏استقامت ‏کردند، رزمندگان ما با نام خدا می جنگیدند. دفاع مقدس یک مکتبی بنام مقاومت اسلامی شکل ‏داد. مکتب مقاومت ‏اسلامی ایران در لبنان حزب الله و در فلسطین مقاومت اسلامی حماس را شکل داد.‏

وی تصریح کرد:‏1 میلیارد و560 میلیون مسلمانان جهان تحت تاثیر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس یادگرفتند که ‏چگونه ‏در مقابل آمریکا بایستند. وامروز از دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت می توان در ایجاد فرهنگ اسلامی ‏استفاده کرد.‏

این استاد دانشگاه با اشاره به تصویب درس آشنائی با دفاع مقدس ، گفت:‏ با همکاری وزارت علوم 2 واحد اختیاری درس آشنایی با دفاع مقدس را در آن وزارتخانه به تصویب ‏رساندیم که ‏در مقطع لیسانس همه دانشگاه ها ارایه شود و الان سه سال است که این درس در دانشگاه آزاد ‏اسلامی ارایه می ‏گردد و با وجود آنکه دانشجویان برای گذراندن واحد باید هزینه پرداخت کنند با استقبال ‏خوبی موا جه شده است.‏

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه به بیان نقش کتابداران و کتابخانه های عمومی کشور ‏در ‏احیاء فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخت و گفت:‏ نقش کتابداران و کتابخانه های عمومی این است که فرهنگ دفاع مقدس را به زبان های مختلف و کاملا ‏دقیق ‏ارایه دهد. ‏

وی در پایان گفت: من مطمئن هستم که یکی از رسالت های یزرگ نهاد کتابخانه ها عمومی و شما کتابداران می تواند ‏احیاء ‏فرهنگ و تمدن اسلامی باشد. آن چشم انداز آینده ای که برای شما تهیه شده است را اگر بتوانیدعمل ‏کنید می تواند ‏کارساز باشد.‏