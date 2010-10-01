ششمین اجلاس روسای شوراها در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمشید کردی شامگاه پنجشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی استان گلستان اظهار داشت: این اجلاس در تاریخ 14 و 15 مهر ماه جاری در گرگان افتتاح می‌شود و در صورت سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به استان، احتمال حضور ایشان در این اجلاس نیز وجود دارد.

وی این اجلاس را فرصت مناسبی برای شناساندن ظرفیتها و پتانسیل‌های استان به سراسر کشور اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد: با حضور مهندس چمران، رئیس شورایعالی استانهای کشور و تعامل وی با مدیران استانی و کشوری زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به مردم گلستان فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی استان گلستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دوران پرافتخار دفاع مقدس برای کشور و ملت ایران دستاوردهای زیادی به همراه داشته است.

کردی ایستادگی در مقابل تمام ابرقدرتهای جهان، الگوپذیری سایر کشورهای مبارز از جمهوری اسلامی و غلبه بر جنگ نرم دشمنان در سالهای اخیر را از اهم این دستاوردها خواند و افزود: در تاریخ ایران هر وقت جنگی اتفاق می‌افتاد، قسمتی از خاک کشور از دست می‌رفت اما در هشت سال دفاع مقدس وجبی از خاک پر افتخار ایران اسلامی کاسته نشد.

وی به سخنان اخیر مقام معظم رهبری هم اشاره کرد و تصریح کرد: همه وظیفه داریم در راستای ایجاد امید به آینده و جلوگیری از ایجاد فضای بدبینی تلاش کنیم.

کردی با بیان اینکه حضرت امام (ره) همواره بر وضعیت فعلی افراد تاکید داشتند، اظهار داشت: داشتن سوابق خوب و پایبندی به نظام و ولایت کافی نیست، بلکه استمرار آن مهم است.

رئیس شورای اسلامی استان گلستان وحدت کلمه را عامل پیروزی و سربلندی ملت ایران در تمام عرصه‌ها اعلام کرد و گفت: وحدت باید حول محور نظام، آرمان‌های شهدا و رهبری باشد.