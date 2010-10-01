سفیر الجزایر در گفتگو با مهر : مناسبات روزافزونی با ایران داریم/ روابط با تهران برای آفریقا مهم است

"سفیان میمونی" سفیر الجزایر در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از برگزاری همایش "هم اندیشی ایران و آفریقا" در اواخر شهریورماه در تهران، از این همایش بعنوان ابتکاری نو در راستای گسترش روابط ایران و کشورهای آفریقایی یاد کرد.

به گفته وی این اقدام آغاز خوبی برای ایجاد روابط نوین بین ایران و آفریقا بوده و استقبال مقامها و شخصیتهای آفریقایی نشانگر اهمیت روابط این قاره با این کشور است.



میمونی ابراز امیدواری کرد که با تداوم چنین نشستهایی در آینده نزدیک شاهد توسعه روابط اتحادیه آفریقا با ایران باشیم. وی تاکید کرد: از سوی دیگر برگزاری اینگونه همایشها می تواند مشارکت کشورهای آفریقایی در ایجاد مناسبات با ایران را افزایش داده و برقراری روابط را تسهیل کند.



سفیر الجزایر در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به روابط نزدیک کشورش با ایران خاطرنشان کرد: الجزایر یکی از اعضای مهم اتحادیه آفریقا است و روابط خوب و رو به گسترشی نیز با ایران دارد.



وی از حضور پررنگ نمایندگان بخشهای مختلف کشورش در همایش هم اندیشی ایران و آفریقا خبر داده و افزود: از آنجا که ایران و الجزایر دو کشور مهم در دو منطقه هستند، توسعه همکاریهای این بخشها با طرفهای ایرانی می تواند راه را برای ورود ایران به آفریقا هموار کند.

میمونی روابط سیاسی ایران و الجزایر را عالی توصیف کرده و گفت: ما رایزنیهای مداومی در سطوح مختلف سیاسی از جمله بین روسای جمهوری، وزیران و بخشهای اجرایی دو کشور داریم که همواره بین آنها در زمینه مسائل روز و علایق دو طرف تبادل نظر صورت می گیرد.



گفتنی است همایش هم اندیشی ایران و آفریقا طی روزهای 23 و 24 شهریور با حضور هیئتهای بلندپایه ای از 30 کشور آفریقایی در تهران برگزار شد.