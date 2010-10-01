ساخت نخستین هتل سبز ایران پس از سه سال همچنان متوقف است

مسیح الله صفا، رئیس جامعه هتلداران کیش با بیان این که ساخت هتل کوروش تا کنون هیچ پیشرفت اجرایی نداشته است به خبرنگار مهر گفت: بررسی طرح اولیه هتل، رعایت اصول هتلسازی در آن و مطالعات تحقیقاتی زمانبر است اما بعد از سه سال نشانه ای از روند کار ساخت هتل در زمین آن مشاهده نمی شود.

وی افزود: امیدواریم تا زمان برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد که سال آینده در جزیره کیش برگزار می شود حداقل اقدامات اولیه انجام شود.

هتل هفت ستاره کوروش یکی از هتلهایی بود که سازمان منطقه آزاد کیش با ساخت آن در سال 86 توسط بخش خصوصی موافقت کرد و مشایی نیز در مراسم افتتاحیه آن با معاونان خود در سازمان میراث فرهنگی حضور داشت.

در این مراسم اعلام شد که بخشهایی از این هتل تا قبل از پایان سال ۸۹ در کیش افتتاح می شود.

قرار بود هتل کوروش به دلیل استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم‌های آن، نخستین هتل سبز ایران باشد.