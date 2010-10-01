ورزشگاه محل برگزاری دیدار ایران و برزیل مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار روز 15 مهرماه در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی امارات برگزار خواهد شد و قرار است از طریق شبکه تلویزیونی ابوظبی اسپورت نیز برای کشورهای متقاضی تحت پوشش تصویری قرار گیرد.

تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر بازیهای خود در رقابتهای غرب آسیا را در اردن پشت سرمی گذارد روز 12 مهرماه وارد امارات می شود و برزیلی ها نیز یک روز دیرتر - سه شنبه - وارد امارات می شوند.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و برزیل قرار است ساعت 21 روز پنجشنبه 15 مهرماه در ورزشگاه اسپورت سیتی ابوظبی برگزار شود. این ورزشگاه 42 هزار نفر گنجایش دارد.