  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

ورزشگاه محل برگزاری دیدار ایران و برزیل مشخص شد

ورزشگاه محل برگزاری دیدار ایران و برزیل مشخص شد

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و برزیل در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی ابوظبی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار روز 15 مهرماه در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی امارات برگزار خواهد شد و قرار است از طریق شبکه تلویزیونی ابوظبی اسپورت نیز برای کشورهای متقاضی تحت پوشش تصویری قرار گیرد.

تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر بازیهای خود در رقابتهای غرب آسیا را در اردن پشت سرمی گذارد روز 12 مهرماه وارد امارات می شود و برزیلی ها نیز یک روز دیرتر - سه شنبه - وارد امارات می شوند.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و برزیل قرار است ساعت 21 روز پنجشنبه 15 مهرماه در ورزشگاه اسپورت سیتی ابوظبی برگزار شود. این ورزشگاه 42 هزار نفر گنجایش دارد.

کد مطلب 1162151

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها