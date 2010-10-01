توصیه به پزشکان متخصص برای ورود به عرصه مدیریت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی روز پنجشنبه در مراسم تقدیر از نفرات برتر آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: مسئولیت های آموزشی دانشگاهها باید به دست افراد صالح سپرده شود و افراد برگزیده آزمون های دانشنامه بهترین گزینه برای این مسئولیت هستند.

وی گفت: همچنین توصیه می شود که افراد موفق در آزمون دانشنامه به صورت هوشمندانه تحصیلات خود را تداوم بخشند چرا که رشته های پزشکی اقتضائاتی دارد که از جمله آن تجربه در یک بخش واقعی خدمت رسانی است و در این راه می توانند با درک نیازهای آن بخشها، تحصیلات خود را غنی کنند.

محققی به برگزیدگان آزمون های تخصصی وزارت بهداشت توصیه کرد از امکان ورود به جمع اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی استفاده کنند.

وی برگزیدگان آزمون های وزارت بهداشت را افرادی برشمرد که توانسته اند به جایگاه رفیعی در علم دست یابند و گفت: تامین سلامت مردم و ارائه خدمت به آنها مصداق عدالت است و اخلاق اقتضاء می کند که برگزیدگان در این راه قدم بردارند و باید از مادیات نادرستی که چندی است گریبان جامعه پزشکی را گرفته است، دوری کنند.

معاون وزیر بهداشت گفت: از برگزیدگان رشته های پزشکی انتظار می رود بر اساس سنت زیبای پهلوانی ایرانی رسالت بزرگی را در دوران نقشه جامعه علمی و دهه پیشرفت و عدالت بر عهده بگیرند.