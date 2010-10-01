متولیان به جای ساخت هتل هفت ستاره هتلهای موجود را مجهز کنند

کوروش امین، کارشناس هتلداری با اعلام اینکه هتل هفت ستاره در دنیا وجود ندارد به خبرنگار مهر گفت: مشکل صنعت گردشگری ایران نداشتن هتل هفت ستاره نیست که همه مسئولان گردشگری درصدد ساخت چنین هتلهایی هستند آن هم در کشوری که هتلهای پنج ستاره اش کیفیت خدمات هتل سه ستاره را دارد و با استانداردهای هتلداری در جهان هماهنگ نیست.

وی افزود: آیا بهتر نیست به جای ساخت هتل جدید با سرمایه کلان، هتلهای موجود در کشورمان را مجهزتر کنیم؟

امین بیان کرد: باید بررسی شود از میان گردشگران بسیار کمی که به ایران می آیند چه تعداد گردشگران پرخرج هستند که می توانند در هتلهای با درجه بالا یا به قول مسئولان در هتل هفت ستاره اقامت کنند.