رئیس پلیس دبی توسط موساد تهدید به قتل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "ضاحی خلفان" اظهار داشت که در پی فاش کردن جزئیات ترور محمود المبحوح یکی از فرماندهان جنبش حماس از سوی موساد تهدید به قتل شده است.

وی با بیان اینکه از طریق ایمیل و تلفن تهدید به مرگ شده، گفت: در ایمیلی که از سوی موساد برای من ارسال شده تذکر داده شده است که برای زنده ماندن باید سکوت کنم.

خاطرنشان می شود محمود المبحوح از رهبران نظامی برجسته حماس ژانویه سال جاری در هتلی در دبی توسط ماموران موساد ترور شد.

طبق گزارش پلیس دبی عاملان ترور مبحوح از 12 گذرنامه انگلیسی، 6 گذرنامه ایرلندی، 4 گذرنامه فرانسوی، یک گذرنامه آلمانی و 3 گذرنامه استرالیایی استفاده کرده اند.