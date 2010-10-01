  1. بین الملل
  2. سایر
۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

بدلیل افشای ترور المبحوح ؛

رئیس پلیس دبی توسط موساد تهدید به قتل شد

رئیس پلیس دبی توسط موساد تهدید به قتل شد

رئیس پلیس دبی اعلام کرد کرد که به دلیل فاش کردن نقش موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) در ترور یکی از رهبران برجسته جنبش حماس از سوی این سرویس تهدید به قتل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "ضاحی خلفان" اظهار داشت که در پی فاش کردن جزئیات ترور محمود المبحوح یکی از فرماندهان جنبش حماس از سوی موساد تهدید به قتل شده است.

وی با بیان اینکه از طریق ایمیل و تلفن تهدید به مرگ شده، گفت: در ایمیلی که از سوی موساد برای من ارسال شده تذکر داده شده است که برای زنده ماندن باید سکوت کنم.

خاطرنشان می شود محمود المبحوح از رهبران نظامی برجسته حماس ژانویه سال جاری در هتلی در دبی توسط ماموران موساد ترور شد.

طبق گزارش پلیس دبی عاملان ترور مبحوح از 12 گذرنامه انگلیسی، 6 گذرنامه ایرلندی، 4 گذرنامه فرانسوی، یک گذرنامه آلمانی و 3 گذرنامه استرالیایی استفاده کرده اند.

کد مطلب 1162165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها