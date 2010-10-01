شکست خانگی کیش ایر مقابل ماهان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در هفته هشتم از رقابتهای فوتسال لیگ برتر کشور تیم فوتسال کیش ایر قم شامگاه پنجشنبه مقابل تیم قدرتمند ماهان اصفهان دو بر یک شکست خورد.
در این دیدار که در سالن کارگران شهر قم برگزار شد ابتدا این تیم فوتسال کیش ایر قم بود که با پاس محمد کوهستانی با ضربه دقیق حسین صبوری کاپیتان خود به گل برتری رسید.
در ادامه در حالیکه 2 دقیقه تا پایان نیمه اول وقت باقی مانده بود محمد طاهری از روی یک ضربه ایستگاهی بازی را به تساوی کشاند و نیمه اول با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.
در حالیکه تا دو دقیقه به پایان بازی با تساوی پیش میرفت، تیم ماهان اصفهان از روی ضربه ایستگاهی توسط مجید رئیسی به گل رسید تا 3 امتیاز این دیدار را از آن خود کند.
تیم ماهان اصفهان با این پیروزی 13 امتیازی شد تا به موقعیت خود در جدول رده بندی سر سامان ببخشد . کیش ایر قم نیز با این شکست خانگی در امتیاز 7 باقی ماند تا در هفته آینده به میهمانی حفاری اهواز برود.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال کیش ایر قم در دیدارهای خانگی از لیگ برتر فوتسال، مغلوب ماهان اصفهان شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در هفته هشتم از رقابتهای فوتسال لیگ برتر کشور تیم فوتسال کیش ایر قم شامگاه پنجشنبه مقابل تیم قدرتمند ماهان اصفهان دو بر یک شکست خورد.
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