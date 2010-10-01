تیم فوتبال جوانان راهی مسابقات قهرمانی آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علی دوستی مهر در حالی ساعت 23:30 دقیقه پنجشنبه شب تهران را به مقصد چین ترک کردند که ویزای کلیه کاروان عصر پنجشنبه آماده شد و کلیه بازیکنان این تیم بدون مشکل راهی محل برگزاری مسابقات شدند.

مرتضی محصص مدرس فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - و دکتر شریف رئیس پیشین کمیته ضد دوپیگ فدراسیون فوتبال نیز در این سفر ملی پوشان جوان راه همراهی کردند.

اسامی 23 بازیکن نهایی تیم فوتبال جوانان ایران به این شرح است :

ایمان صادقی (استیل آذین)، علیرضا بیرانوند(نفت تهران)، هادی ریش اصفهانی(سپاهان)، علی گودرزی(ذوب آهن)، ایمان شیرازی(ذوب آهن)، محمدرضا خانزاد(راه آهن)، سعید لطفی(سپاهان)، هادی محمدی(درنا تهران)، بهرام دباغ(تراکتورسازی)، امید عالیشاه(نفت تهران)، محمد عبازاده(صبای قم)، بهمن مالکی(ذوب آهن)، یعقوب کریمی(استقلال)، هادی دهقانی(آلومینیوم هرمزگان)، مرتضی پورعلی‌گنجی(نفت تهران)، مهران گلبرگ(داماش گیلان)، اکبر ایمانی(سپاهان)، محمد صادق بارانی(راه آهن)، کاوه رضایی(فولاد)، میلاد غریبی(سایپا)، علیرضا جهانبخش(داماش گیلان)، مجتبی محبوب مجاز(استقلال)، پیام صادقیان(ذوب آهن اصفهان).

هدایت تیم فوتبال جوانان کشورمان را علی دوستی مهر برعهده دارد. تیم فوتبال جوانان کشورمان برای شرکت در مسابقات فوتبال جوانان آسیا از طریق ارومچی عازم شهر شاندونگ چین خواهد شد.

مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود. تیم کشورمان در گروه D رقابت ها با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.